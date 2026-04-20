Trasciende estrategia de Nodal frente a posible divorcio

Rumores sobre un contrato millonario reavivan dudas sobre la situación financiera de Nodal y los acuerdos legales con Ángela Aguilar.

El nombre de Christian Nodal vuelve a colocarse en la polémica, ahora por versiones que apuntan a una posible crisis económica y una estrategia para proteger su patrimonio.

Rumores sobre contrato prenupcial

De acuerdo con información que circula en distintos medios, el cantante habría firmado un contrato prenupcial con Ángela Aguilar, en el que se establecerían condiciones económicas en caso de una separación.

Cláusula millonaria genera conversación

Entre las cláusulas que más han llamado la atención, se menciona una posible penalización de 12 millones de dólares en caso de divorcio o infidelidad, lo que ha generado conversación en redes sociales.

A partir de esta cifra, surgieron especulaciones sobre una supuesta bancarrota, ya que un pago de este tamaño podría representar un impacto significativo incluso para una figura del nivel de Nodal.

Acuerdos como mecanismo legal

Sin embargo, también se ha señalado que este tipo de acuerdos no necesariamente implican una crisis financiera, sino que pueden funcionar como mecanismos de protección legal para ambas partes, delimitando responsabilidades en caso de ruptura.

Sin confirmación oficial

Hasta ahora, ni Christian Nodal ni Ángela Aguilar han confirmado públicamente estos señalamientos, por lo que la información se mantiene en el terreno de la especulación.

Entre rumores de separación, contratos millonarios y posibles estrategias legales, la vida personal del cantante continúa generando titulares.