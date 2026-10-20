Tras casi 10 años, Apu vuelve a hablar en 'Los Simpson'

Sunil Malhotra retomó la voz de Apu en 'Los Simpson' tras casi diez años sin diálogos por la polémica sobre estereotipos surasiáticos.

El actor estadounidense de ascendencia india Sunil Malhotra ha vuelto a poner voz a Apu, el dueño del supermercado de Springfield de 'Los Simpson', que llevaba casi una década sin pronunciar una palabra y apareciendo esporádicamente en la serie debido a la polémica sobre su representación de la comunidad surasiática.

Apu Nahasapeemapetilon, interpretado antiguamente por el actor Hank Azaria, dejó de tener diálogos en 2017 después de que el actor dimitiera por la polémica suscitada por el documental 'The Problem with Apu' ('El problema con Apu'), del cómico Hari Kondabolu, que examinaba los estereotipos asociados al personaje y su influencia en la percepción de las personas de origen surasiático en Estados Unidos.

Tras las críticas, Azaria anunció que dejaría de interpretar al personaje. Desde entonces, Apu ha aparecido ocasionalmente en la serie, aunque sin diálogos. Su regreso se produjo en el episodio emitido ayer 18 de octubre en Estados Unidos, titulado 'The Revengening'.

También vuelve su esposa, el personaje de Manjula, con una nueva voz, interpretada por la actriz Janina Gavankar, conocida por su participación en 'The Morning Show'. El productor ejecutivo de la serie, Matt Selman, aseguró a la revista Variety que Apu y su familia volverán a aparecer con mayor frecuencia.

"Nos encanta este personaje y queríamos traerlo de vuelta de una manera inteligente, al más puro estilo de 'Los Simpson', que le permitiera evolucionar", afirmó Selman.