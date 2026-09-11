Transmitirá BTS conciertos en vivo en cines del mundo

Las transmisiones en directo del concierto `BTS WORLD TOUR 'ARIRANG'´ contarán con venta de boletos a partir del 17 de septiembre.

La agrupación de K-pop BTS anunció el lanzamiento global del evento Live Viewing correspondiente a su gira BTS WORLD TOUR 'ARIRANG', marcando la primera ocasión en que el grupo transmite sus shows en vivo desde escenarios sudamericanos hacia salas de cine a nivel mundial.

Las transmisiones exclusivas en pantalla grande se realizarán desde Buenos Aires, Argentina, el sábado 24 de octubre, y posteriormente desde São Paulo, Brasil, el viernes 30 de octubre. La comercialización de las entradas comenzará el próximo 17 de septiembre a través del portal oficial del evento.

Detalles de la transmisión global y producción

Debido a las diferencias de huso horario entre continentes, la organización confirmó que en determinados países las proyecciones serán programadas en diferido para ajustarse a los horarios locales. El proyecto cuenta con la distribución y producción ejecutiva de Big Hit Music y Trafalgar Releasing.

La trayectoria de la agrupación surcoreana BTS en escenarios mexicanos comprende una serie de presentaciones clave que marcan su evolución global, transitando desde festivales colectivos hasta espectáculos en recintos de gran capacidad.

Fechas históricas de BTS en México

El recorrido del grupo en territorio mexicano registra las fechas históricas del 30 de octubre de 2014, en su debut oficial en el país dentro de un festival celebrado en CDMX. Después regresaron el 29 de julio de 2015, en el primer concierto en solitario como parte de la gira The Red Bullet Tour.

17 de marzo de 2017, Encabezaron la edición de otro festival en CDMX, en su última visita grupal antes de un prolongado periodo de giras mundiales y compromisos individuales. La última vez que estuvieron en tierra azteca fue los días 7, 9 y 10 de mayo de 2026, en su retorno en formato masivo tras la conclusión del servicio militar obligatorio de sus integrantes, logrando agotar tres fechas consecutivas de la Ciudad de México.