Transforman a Lenny Kravitz en figura de colección Ken

El artista de 60 años reveló en un video en redes sociales la figura que rinde homenaje a su vestuario de blusa dorada y lentejuelas.

La marca de juguetes Mattel anunció una colaboración con el cantante y compositor estadounidense Lenny Kravitz, lanzando al mercado una figura de colección inspirada en la imagen del icónico músico como parte de su línea especial de muñecos Ken.

A través de las plataformas digitales oficiales de Barbie, la compañía presentó al artista de 60 años como su nuevo "Kenbassador" (embajador de Ken).

La edición rinde tributo a la presencia escénica y estilo transgresor del intérprete de "Fly Away", recreando en miniatura sus emblemáticas rastas, gafas oscuras, chaleco escotado con destellos dorados, pantalones de mezclilla de corte acampanado y cinturón con hebilla llamativa.

"Estilo estrella de rock. Música que dobla el género. Lenny Kravitz es el nuevo Barbie Kenbassador, trayendo su poderosa presencia escénica a la colección de figuras legendarias", destacó la firma en el anuncio oficial de su lanzamiento.

La pieza de colección fue puesta a la venta inmediatamente a través de la tienda oficial en línea de la marca y en los principales distribuidores minoristas a nivel global. El anuncio causó gran revuelo entre fanáticos de la música y coleccionistas en redes sociales, sumando miles de reacciones y felicitaciones de diversas personalidades de la industria del entretenimiento.

Luego de anunciarse oficialmente su nombramiento como "Kenbassador", el cantante estadounidense sorprendió a sus seguidores en redes sociales con un dinámico video promocional.

En el metraje, el intérprete muestra primero las prendas y accesorios en miniatura del muñeco arrojándolos sobre unas escaleras de madera: un pantalón de mezclilla de corte acampanado, un cinturón con remaches, botas de gamuza, una blusa de malla metálica dorada y gafas de sol. Tras revelar la figura terminada de Ken, la cámara se desplaza para mostrar al propio artista vistiendo exactamente la misma indumentaria a escala real.