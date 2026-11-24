Marvel Studios presentó el tráiler final de "Avengers: Doomsday", un adelanto que sorprendió a los seguidores del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) al mostrar por primera vez al hijo de Steve Rogers, Capitán América, además de ofrecer nuevas imágenes de los X-Men y su participación en la batalla contra el Doctor Doom.

El avance, difundido este lunes 23 de noviembre, recupera la historia de Steve Rogers (Chris Evans) y Peggy Carter (Hayley Atwell), quienes aparecen formando una familia y criando a un hijo adolescente. Una de las revelaciones centrales del tráiler es que el joven comienza a descubrir el pasado de su padre y su vínculo con el legado del Capitán América.

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La aparición del personaje amplía la historia que quedó abierta después de "Avengers: Endgame", película en la que Rogers decidió permanecer en el pasado para compartir su vida con Peggy Carter.

Los Cuatro Fantásticos buscan a Steve Rogers

Otra de las secuencias importantes del adelanto muestra a los integrantes de Los Cuatro Fantásticos en busca de Steve Rogers, a quien necesitan para enfrentar una amenaza que pone en peligro distintos universos.

La familia integrada por Reed Richards (Pedro Pascal), Sue Storm (Vanessa Kirby), Johnny Storm (Joseph Quinn) y Ben Grimm (Ebon Moss-Bachrach) tendría un papel fundamental para reunir nuevamente a los héroes y advertir al antiguo Capitán América sobre el peligro que se aproxima.

La historia plantea un escenario en el que diferentes realidades comienzan a colisionar, obligando a personajes de distintas franquicias de Marvel a unir fuerzas para enfrentar al Doctor Doom, interpretado por Robert Downey Jr.

Cíclope reúne nuevamente a los X-Men

Uno de los momentos más esperados por los fanáticos corresponde a James Marsden como Cíclope, quien aparece al frente de los mutantes y pronuncia una de las frases más reconocidas de los cómics: "To me, my X-Men".

El tráiler también muestra a Nightcrawler, interpretado por Alan Cumming, utilizando sus habilidades de teletransportación para trasladar a Gambito, Mystique y Bestia al campo de batalla. Las imágenes ofrecen un vistazo más amplio a los personajes que formaron parte de las películas de X-Men producidas anteriormente por Fox.

Entre los actores que regresan a sus respectivos papeles se encuentran Patrick Stewart como Charles Xavier, Ian McKellen como Magneto, Kelsey Grammer como Bestia, Rebecca Romijn como Mystique y Channing Tatum como Gambito.

En otras escenas aparecen los Sentinels, las máquinas diseñadas para combatir a los mutantes, mientras los X-Men y otros superhéroes se preparan para enfrentar la amenaza que representa Doom.

Avengers, X-Men y Los Cuatro Fantásticos compartirán pantalla

La nueva película reunirá a personajes de distintas etapas del Universo Marvel, en un encuentro que contempla a los Avengers, los Nuevos Avengers, los X-Men y Los Cuatro Fantásticos.

Además de Chris Evans, el elenco incluye a Chris Hemsworth como Thor, Anthony Mackie como Sam Wilson, Florence Pugh como Yelena Belova, Tom Hiddleston como Loki y Simu Liu como Shang-Chi, entre otros intérpretes.

La presencia de Robert Downey Jr. como Doctor Doom también representa uno de los principales atractivos de la producción, pues el actor regresa a la franquicia después de interpretar durante años a Tony Stark, también conocido como Iron Man.

La dirección está a cargo de Joe y Anthony Russo, responsables de películas como "Avengers: Infinity War" y "Avengers: Endgame".

¿Cuándo se estrena Avengers: Doomsday?

"Avengers: Doomsday" llegará a las salas de cine el 18 de diciembre de 2026. La historia tendrá continuidad con "Avengers: Secret Wars", cuya fecha de estreno está programada para el 17 de diciembre de 2027.

Con el regreso de figuras emblemáticas de Marvel y la incorporación de distintas generaciones de superhéroes, la producción prepara uno de los encuentros más amplios de la franquicia, en el que los Avengers y los X-Men deberán enfrentar una amenaza que trasciende sus propios universos.