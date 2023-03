Tráiler del live action de 'La Sirenita' desata críticas

El primer tráiler completo del live action de 'La Sirenita' se estrenó durante la entrega de los Premios Oscar, el pasado domingo.



Y al igual que desde el anuncio de la realización de la cinta, el tráiler no se salvó de la crítica.

La historia de Ariel estará siendo interpretada por la actriz y cantante Halle Bailey, mientras que el papel antagónico estará a cargo de Melissa McCarthy, como la bruja ‘Úrsula’.

En el tráiler se aprecia que la película seguirá la línea original de la clásica historia de princesas de Disney, donde una sirena siente gran curiosidad por el mundo de los humanos, pero se mantiene siempre observando a escondidas gracias a los regaños de su padre, el Rey Tritón. Ante el deseo de descubrir lo que hay más allá del mar y volver a ver a su amado hombre, recurre a la bruja Úrsula para que la pueda ayudar, haciendo así un trato donde Ariel podrá convertirse en humana y tener piernas, pero a un costo muy alto.

La cinta también cuenta con otras grandes estrellas como Javier Bardem como el Rey Tritón, Jonah Hauer-King como el príncipe Eric y los tiernos amigos de Ariel, Sebastián y Flounder, contarán con la voz de Daveed Diggs y Jacob Tremblay, respectivamente.

Reacción de los cinéfilos al tráiler de 'La Sirenita'

Las opiniones se encuentran divididas tras el estreno del primer tráiler de la 'La Sirenita', donde algunos alabaron la habilidad vocal de Bailey, otros criticaron el aspecto de Sebastián y Flounder.

Cabe mencionar que en los comentarios que aparecen en YouTube la mayoría se burla de partes que supuestamente pasaron en el tráiler de 'La Sirenita', pero que en verdad son partes de otras películas, caricaturas o series.

'Me quedé sin palabras cuando Ariel le pregunta a su padre sobre el príncipe y él le dice cantando 'no se habla de bruno'. Esto si es cine', 'Me encanto esa parte donde Ariel cantó, 'vivo en una piña debajo del mar', me dieron ganas de bailar…', 'Amé la parte donde Ariel ve que se hunde el barco y grita Wakanda por siempre y sale corriendo, mis ojos se llenaron de lágrimas, sublime actuación', 'Me encanta cuando el padre le dice a la Sirenita 'Un gran poder conlleva una gran responsabilidad', se me llenaron los ojos de lágrimas', ' Amé la parte donde la Sirenita dice 'las mujeres no lloran, las mujeres facturan', no pude contener las lágrimas', 'Amo la parte donde Úrsula le dice a Ariel: 'Yo soy tu padre', el mejor plot twist de la historia', escribieron los usuarios.