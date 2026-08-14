Tráiler de AHS 13 trae de vuelta a Jessica Lange y Rubber Man

La producción también contará con 13 episodios de aproximadamente 30 minutos y ya tiene fecha de estreno para septiembre

"American Horror Story: 13” prepara uno de los mayores cruces en la historia de la serie de antología. FX presentó un nuevo adelanto que confirma el regreso de Jessica Lange y de varios personajes emblemáticos de temporadas anteriores.

La producción también contará con 13 episodios de aproximadamente 30 minutos y ya tiene fecha de estreno para septiembre.

Jessica Lange regresa como Constance Langdon

Entre las principales sorpresas del avance destaca el regreso de Jessica Lange como Constance Langdon, personaje que apareció originalmente en Murder House. La actriz no participaba en la serie desde Apocalypse, estrenada en 2018.

TEASER TRAILER - AMERICAN HORROR STORY SEASON 13 premieres September 24.



All your favorite villains are back. #AHS13 pic.twitter.com/SPEnQjOLIY — Bloody Disgusting (@BDisgusting) August 13, 2026 El adelanto también muestra a Evan Peters nuevamente como Kai Anderson, de Cult, además de recuperar su papel de Rubber Man, una de las figuras más reconocibles de Murder House. Elenco reúne personajes de varias temporadas La nueva entrega funcionará como un gran encuentro entre diferentes etapas de American Horror Story. También volverán Sarah Paulson, Angela Bassett y Emma Roberts, quienes retomarán a Cordelia Goode, Marie Laveau y Madison Montgomery, respectivamente. El cruce incluirá además a Twisty el Payaso, interpretado nuevamente por John Carroll Lynch, así como a Elizabeth Short, Queenie y Nan, personajes encarnados por Mena Suvari, Gabourey Sidibe y Jamie Brewer. El reparto confirmado por FX incluye también a Kathy Bates, Billie Lourd, Leslie Grossman y Joey Pollari, además de Avantika, Elle Chapman, Berto Colon, Alex Consani, Frances Conroy, Mat Fraser, Seth Gabel, Orlando Jones, Paul Anthony Kelly, Tig Notaro, Madelaine Petsch, Fedor Steer, John Waters, Zach Villa y otros actores. Ryan Murphy promete un enorme crossover El creador de la franquicia, Ryan Murphy, adelantó que la temporada tendrá una estructura similar a un gran crossover, con personajes provenientes de diferentes historias de la antología. Murphy explicó que algunos intérpretes llegarán incluso a compartir escenas interpretando dos personajes distintos de temporadas diferentes. Como ejemplo, mencionó a Evan Peters, quien llegó a enfrentarse en una misma escena consigo mismo mediante sus diferentes personajes. El productor también señaló que la temporada toma en cuenta las entregas que han tenido mayor aceptación entre los seguidores, entre ellas Murder House, Asylum, Coven, Freak Show y Cult. ¿Cuándo se estrena 'AHS: 13'? FX confirmó que “American Horror Story: 13” llegará el jueves 24 de septiembre. La temporada tendrá una distribución poco habitual: durante la primera noche y la segunda semana se estrenarán tres episodios en cada ocasión. Después, la plataforma lanzará dos capítulos cada jueves hasta llegar al episodio final. El decimotercer capítulo está programado para estrenarse el 29 de octubre, con lo que concluirá esta temporada especial que reunirá a algunos de los personajes más recordados de la franquicia.