Traiciona Assalia a Niurka en 'Viernes de Traición'

La decisión de salvar a un compañero rompió la alianza con su compañera, provocando una respuesta con doble traición en el programa.

La incertidumbre y las estrategias al límite alcanzaron su punto más alto dentro de La Granja VIP 2 durante la emisión del "Viernes de Traición", donde la toma de decisiones drásticas volvió a poner a prueba la lealtad y las alianzas de los competidores.

Reunidos en la sala central frente a la pantalla de conducción a cargo de Adal Ramones, los granjeros presenciaron un momento decisivo en la tabla de nominados. El conductor otorgó la responsabilidad absoluta a Assalia, quien tuvo en sus manos la oportunidad de cambiar el rumbo de la competencia al salvar a uno de los participantes en riesgo, teniendo en cuenta la restricción previa sobre Pimpi, quien no podía ser rescatado en esta gala por encontrarse bloqueado de manera directa hacia el domingo.

Sin dudarlo, Assalia anunció su veredicto al salvar a Mono, otorgándole el pase definitivo para permanecer una semana más dentro del reality y desatando el alivio entre sus allegados. Sin embargo, este movimiento implicó un duro golpe de lealtad al interior del grupo, ya que la decisión de Assalia significó de manera directa una traición hacia Niurka.

Lejos de quedar ahí, la dinámica dio un vuelco drástico cuando Niurka, beneficiada por el contenido de un sobre misterioso, descubrió que se dictaba una "traición doble". Con este poder en sus manos y la tensión a flor de piel, no dudó en cobrar factura y eligió enviar directamente a Mónica Escobedo a la tabla de nominación, desatando la sorpresa generalizada y elevando al máximo la temperatura de cara a la recta final de la semana.