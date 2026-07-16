'Toy Story' suma 51 mil millones de dólares desde 1995

La franquicia Toy Story ha generado alrededor de 51 mil millones de dólares en actividad económica desde el estreno de su primera película en 1995

La franquicia Toy Story ha generado alrededor de 51 mil millones de dólares en actividad económica desde el estreno de su primera película en 1995, de acuerdo con un estudio encargado por The Walt Disney Company a la consultora independiente Steward Redqueen, especializada en análisis de impacto social.

Más de tres décadas después del debut de Woody, Buzz Lightyear y el resto de los juguetes de Pixar, la saga se ha consolidado como una de las propiedades más exitosas de Disney, con un impacto que va más allá de la taquilla y alcanza sectores como el comercio, el turismo, la manufactura y los servicios.

Una franquicia con impacto más allá del cine

El informe señala que una parte importante de los 51 mil millones de dólares proviene de la venta de productos de consumo relacionados con la franquicia, incluyendo ropa, juguetes, muñecas, videojuegos y otros artículos inspirados en sus personajes.

Según Steward Redqueen, esta actividad beneficia a fabricantes, proveedores, distribuidores, comercios minoristas, pequeñas empresas y prestadores de servicios, además de generar salarios y movimiento económico en distintos sectores.

El estudio también incorpora el impacto derivado del transporte, el turismo, la producción de mercancía y las visitas a las atracciones temáticas de Toy Story en los parques de Disney, así como el consumo de las películas y otros contenidos relacionados.

La publicación del estudio coincide con el desempeño de Toy Story 5, película que desde su estreno en junio ha encabezado la taquilla mundial con una recaudación superior a 880 millones de dólares.

Además del éxito en cines, Disney indicó que la franquicia también se mantiene como la más vista dentro de Disney+, consolidando su presencia tanto en salas como en la plataforma de streaming.

Una de las franquicias más valiosas de Disney

En términos de ingresos directos para la compañía, Toy Story ha generado 16 mil 200 millones de dólares, cifra que incluye la venta de mercancía, boletos de cine y entretenimiento para el hogar.

De acuerdo con el estudio, este monto supera los 15 mil 400 millones de dólares que Disney desembolsó para adquirir Pixar, Marvel y Lucasfilm de manera conjunta.

Asad Ayaz, director de marca de Disney, aseguró que Toy Story representa la franquicia animada más importante de la empresa y destacó que pocas producciones han logrado mantener el respaldo del público y la crítica durante tres décadas.

Una historia que conecta a varias generaciones

El análisis también evaluó el impacto generacional de la franquicia. Los millennials, que crecieron con las primeras películas, representan el 74% del impacto económico atribuido a la saga.

Por su parte, la generación Z aporta el 19%, mientras que la generación Alfa concentra el 7%, reflejando la capacidad de la historia para seguir atrayendo a nuevas audiencias.

Steward Redqueen estima que cerca de 25 mil millones de dólares del impacto económico total se generaron en Estados Unidos.

California y Florida, donde Disney opera parques temáticos, figuran entre los estados más beneficiados, junto con Texas, Nueva York e Illinois.

Para elaborar el informe, la consultora analizó el gasto de los consumidores en películas, plataformas de streaming, productos de consumo, parques temáticos, experiencias y música relacionada con Toy Story, diferenciando entre el impacto económico directo generado por la franquicia y el indirecto producido a través de proveedores, distribuidores y socios comerciales.

¿Habrá una sexta película?

Con el éxito comercial de Toy Story 5, la posibilidad de una nueva entrega vuelve a cobrar fuerza. Sin embargo, Asad Ayaz señaló que esa decisión dependerá del equipo creativo de Pixar.

El directivo afirmó que espera que la franquicia continúe, aunque destacó que el estudio únicamente desarrolla nuevas películas cuando considera que existe una historia que realmente vale la pena contar.