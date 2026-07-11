'Toy Story 5' supera los 800 millones en taquilla mundial

La película Toy Story 5 rebasó los 800 millones de dólares en taquilla mundial apenas tres fines de semana después de su estreno

Toy Story 5 alcanzó un nuevo hito en la taquilla mundial al superar los 800 millones de dólares en ingresos apenas tres fines de semana después de su estreno.

La película suma 381 millones de dólares en Estados Unidos y 427.3 millones en los mercados internacionales, para una recaudación global de 808.6 millones de dólares.

Con ese ritmo de crecimiento, la producción se perfila para superar los mil millones de dólares y rebasar la marca de Toy Story 4, que en 2019 obtuvo 1,070 millones de dólares y actualmente es la cinta más taquillera de la franquicia de Disney y Pixar.

Entre los mayores éxitos del año

La película ocupa actualmente el tercer lugar entre los estrenos de Hollywood con mayor recaudación del año, solo por detrás de La película de Super Mario Galaxy, con 1,009 millones de dólares, y la cinta biográfica Michael, dedicada a Michael Jackson, con 991 millones.

Debido a que ambas producciones ya se encuentran en la etapa final de su exhibición en cines, se espera que Toy Story 5 las supere en las próximas semanas.

Rompe récords desde su estreno

La quinta entrega llegó a los cines a mediados de junio y debutó con 160 millones de dólares durante su primer fin de semana, estableciendo un nuevo récord para la saga.

La cifra superó el estreno de Toy Story 4, que había conseguido 120 millones de dólares en 2019, y representó además el segundo mejor debut de una película animada en la historia, solo detrás de Los Increíbles 2, que recaudó 182.7 millones de dólares en su lanzamiento.

El filme ha mantenido un sólido desempeño gracias a la buena respuesta del público familiar, las críticas favorables y el reconocimiento de una de las franquicias más exitosas de Pixar, incluso frente a la competencia de otras producciones infantiles como Minions & Monsters.

Con un presupuesto estimado de 250 millones de dólares, Toy Story 5 ya recuperó ampliamente su inversión únicamente con la venta de boletos.

Además del desempeño en taquilla, la franquicia genera más de mil millones de dólares al año en ventas de productos de consumo, videojuegos y publicaciones en todo el mundo.

La película fue dirigida por Andrew Stanton, reconocido por su trabajo en clásicos de Pixar como Buscando a Nemo y Wall-E.

La historia presenta a Woody, Buzz Lightyear, Jessie y el resto de los juguetes enfrentando un nuevo desafío cuando Bonnie desarrolla una fuerte afición por una tableta inteligente para niños llamada Lilypad, reflejando el cambio en las formas de entretenimiento de las nuevas generaciones.