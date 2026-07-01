Toy Story 5 lidera de nuevo la taquilla en Reino Unido

Toy Story 5 conservó el primer lugar en la taquilla de Reino Unido e Irlanda, mientras Supergirl debutó en el segundo puesto

La película animada Toy Story 5, de Disney y Pixar, se mantuvo como la producción más vista en los cines del Reino Unido e Irlanda durante su segundo fin de semana de exhibición, al recaudar 9.1 millones de libras esterlinas, equivalentes a 12.1 millones de dólares.

La cinta registró una disminución del 36 % respecto a su estreno, aunque elevó su recaudación acumulada a 38.3 millones de dólares en apenas diez días en cartelera, consolidándose como uno de los principales impulsores de la temporada cinematográfica de verano.

Supergirl debuta en el segundo lugar

La principal novedad del fin de semana fue Supergirl, producción de Warner Bros. perteneciente al Universo DC, que se estrenó en más de 300 salas y consiguió ingresos por 3.6 millones de dólares para ubicarse en la segunda posición del ranking.

El tercer puesto correspondió al thriller de ciencia ficción Disclosure Day, distribuido por Universal y dirigido por Steven Spielberg. En su tercer fin de semana obtuvo 1.1 millones de dólares, con lo que acumuló 14.2 millones en Reino Unido e Irlanda.

Comedia, terror y anime completan el Top 10

Paramount colocó en el cuarto lugar a la comedia Jackass: Best and Last, que debutó con una recaudación de un millón de dólares.

En la quinta posición apareció la película de terror y romance Obsession, de Universal, con 772 mil 492 dólares durante su séptimo fin de semana, para alcanzar un acumulado de 21.8 millones de dólares.

La nueva versión de Scary Movie, también distribuida por Paramount, ocupó el sexto puesto con 295 mil 675 dólares, elevando su total a 11.7 millones.

El anime Bleach: Thousand-Year Blood War – The Calamity, distribuido por Anime Ltd, debutó en la séptima posición con ingresos por 278 mil 263 dólares.

En el octavo lugar se ubicó el thriller psicológico Backrooms, de A24, que sumó 259 mil 334 dólares y alcanzó un acumulado de 16.2 millones.

La exhibición teatral Les Liaisons Dangereuses – NT Live 2026, distribuida por Picturehouse Entertainment, finalizó novena con 215 mil 230 dólares, mientras que el drama biográfico musical Michael, de Universal, cerró el Top 10 con 182 mil 242 dólares y una recaudación total de 69.6 millones.

Los estrenos que llegarán esta semana

La cartelera sumará nuevos títulos durante los próximos días. Universal lanzará el 1 de julio la película animada Minions & Monsters, dirigida por Pierre Coffin, con estreno en más de 300 salas.

El 3 de julio llegará la comedia dramática The Invite, protagonizada por Olivia Wilde y distribuida por Black Bear, también con presencia en más de 300 complejos cinematográficos.

El reparto incluye a Seth Rogen, Penélope Cruz y Edward Norton.

Entre los estrenos especializados destacan la reedición por el 50 aniversario de Taxi Driver, distribuida por Park Circus; Alpha, nueva entrega del universo de espías de Yash Raj Films; además de Oh My Goodness!, My Father's Island, Birds Of War, Self-Criticism of a Bourgeois Dog, Phantoms of July, Nirvanna: The Band – The Show – The Movie y la producción de acción y fantasía Nagabandham – The Secret Treasure.