Top 10 películas imperdibles para un maratón de Halloween

Una selección que recorre lo más intenso, perturbador del cine de terror: desde clásicos psicológicos hasta comedias oscuras que marcan generaciones.

Cuando cae octubre y la luna parece observar desde lo alto con una sonrisa torcida, no hay mejor plan que rendirse al hechizo del cine de terror. Pero no todo miedo se siente igual: hay sustos que te hacen reír, otros que te persiguen días después y algunos que simplemente te dejan sin aliento. Esta lista alterna lo psicológico con lo sangriento, lo cómico con lo grotesco, para que cada película te atrape de un modo distinto.

1. The Shining (1980)

Si alguna vez te has preguntado cómo suena la soledad cuando se vuelve loca, Stanley Kubrick lo responde con The Shining. En los pasillos infinitos del hotel Overlook, el tiempo se deshace, los fantasmas son reales o quizá no, y Jack Nicholson convierte la locura en arte puro.

2. Ghostbusters (1984)

Del miedo pasamos a la carcajada ectoplásmica. Ghostbusters es la mezcla perfecta entre comedia sobrenatural y acción ochentera: una cuadrilla de científicos con mochilas de protones enfrentando espectros en Nueva York. Si no crees en fantasmas, esta película te hará desear ver uno.

3. The Silence of the Lambs (1991)

El terror psicológico en su máxima expresión. Hannibal Lecter no necesita moverse de su celda para helarte la sangre. Es el monstruo disfrazado de genio, la mente que se asoma a tus miedos más íntimos y te devuelve una sonrisa.

4. Scream (1996)

El slasher se reinventa. Wes Craven toma todos los clichés del género: la chica que corre, la llamada telefónica, el asesino enmascarado, y los transforma en un juego meta que aún hoy se siente fresco. Scream es una carta de amor sangrienta al terror mismo.

5. The Nightmare Before Christmas (1993)

Entre la oscuridad y la ternura, Tim Burton (vía Henry Selick) nos regala una joya animada que combina Halloween y Navidad. Jack Skellington no quiere asustar, quiere entender la alegría… y en el camino nos recuerda que lo raro también puede ser hermoso.

6. The Texas Chain Saw Massacre (1974)

No hay respiro. No hay música. Solo el zumbido de una motosierra que corta el aire. The Texas Chain Saw Massacre es el horror crudo, sin filtros ni adornos, la pesadilla que ocurre bajo el sol texano. No hay fantasmas, solo seres humanos deformados por la locura.

7. Hereditary (2018)

Ari Aster logra algo insólito: que el duelo sea más aterrador que cualquier demonio. Hereditary es un descenso psicológico a la pérdida, la herencia del dolor y la descomposición familiar. Una película que no se ve, se sobrevive.

8. Halloween (1978)

Michael Myers camina, no corre, pero eso basta. John Carpenter crea la fórmula del slasher moderno con un asesino que simboliza el mal puro, acechando entre sombras y respiraciones cortadas. Es la noche donde todo comenzó.

9. The Thing (1982)

El miedo a lo desconocido toma forma en el hielo antártico. The Thing es paranoia pura: nadie sabe quién es humano y quién es el monstruo. John Carpenter, una vez más, ahora te encierra en una estación científica y deja que la desconfianza haga el resto.

10. Hostel (2005)

Delirio, tortura y turismo extremo. Eli Roth lleva el horror a Europa del Este y lo convierte en una pesadilla realista: ¿y si el peligro no está en los monstruos, sino en los humanos con dinero y poder? Un espejo oscuro de la curiosidad juvenil.

Cada una de estas películas representa una puerta distinta dentro de la mansión del miedo: unas se abren con humor, otras con sangre o silencio. Pero todas conducen al mismo lugar: ese rincón donde el corazón late más rápido, y el miedo se sienta a tu lado a mirar contigo.