Top 10 momentos más icónicos de los Premios Óscar

En su 97ª edición que se celebra este domingo 2 de marzo en el emblemático Dolby Theatre de Los Ángeles, California. Los Premios de la Academia han regalado momentos emblematicos que los han marcado a lo largo de los años.

La entrega será conducida por el actor de comedia Conan O’Brien, además que Hollywood ha añadido a diferentes artistas ganadores para esta edición; tales como Scarlett Johansson, Robert Downey Jr, Cillian Murphy, Emma Stone.

Comencemos desde los inicios

En 1999 la película "La vida es bella" ganaba como mejor película extranjera y además su director Roberto Benigni también ganaba como mejor actor por su interpretación. Cuando Benigni fue nombrado como ganador, de la emoción se puso a saltar entre las butacas y entre los invitados.

Sophia Loren premia Roberto Benigni per “La vita è bella”, Oscar 1999. #Oscars pic.twitter.com/lebfSOdqQg — RB Casting (@RBcasting) March 12, 2023

La actriz Halle Berry recibió su Oscar a la mejor actriz por su papel en "Monsters Ball" en los premios de la Academia en 2002, se convirtió en la primera mujer negra en ganar el Óscar a la mejor actriz principal. Al aceptar su premio entre lágrimas, Berry reconoció el significado histórico de su victoria.

“Este momento es mucho más grande que yo. Este momento es para Dorothy Dandridge, Lena Horne y Diahann Carroll”, dijo Berry. “Es para cada mujer de color sin rostro y sin nombre que ahora tiene la oportunidad porque esta puerta se ha abierto esta noche”.

in 2002 halle berry became the first and only black woman to win the oscar for best actress

pic.twitter.com/cqgymsg2D4 — 2000s (@PopCulture2000s) March 12, 2023

Sin duda el momento que marco el inicio de algunos memes, fue el tropiezo de Jennifer Lawrence que mientras subía a recoger el Óscar a mejor actriz por su papel en "El lado bueno de las cosas" se cayó en las escaleras en 2013.

El incidente se convirtió en una celebración de la actriz, que se mostró como una persona normal que a veces se tropieza.

7. Jennifer Lawrence y su caída (2013)



Al subir por su Oscar a Mejor Actriz por Silver Linings Playbook, Jennifer tropezó en las escaleras y cayó. Se lo tomó con humor: "Solo pensaba, por favor, que nadie lo haya visto". pic.twitter.com/QIGyxPBT98 — R E P L I C A N T (@Roybattyforever) March 1, 2025

En la edición del año 2014, salió la "selfie más vista" en los Óscar que fue tomada por la presentadora Ellen DeGeneres; en un momento improvisado durante la transmisión lograron conectar la magia de Hollywood con la audiencia global en la era de las redes sociales.

Ellen DeGeneres took the iconic Oscar selfie exactly a decade ago today. pic.twitter.com/nMpKrC9TmC — cinesthetic. (@TheCinesthetic) March 2, 2024

La publicación de la selfie fue retuiteada más de 3 millones de veces.

La sexta es la vencida, pues en 2016 finalmente el actor Leonardo DiCaprio ganó su primer Óscar por la película "The Revenant", después de seis nominaciones sin victoria. Fue nombrado mejor actor en la 88ª edición de la Academia.

Leonardo aprovecho los pocos minutos que ofrecen para el discurso de agradecimiento y pidió actuar contra el cambio climático y no dar por sentado el planeta.

Leonardo DiCaprio received his first-ever Oscar (Best Actor) for The Revenant in the year 2016.

#HollywoodsFinest #LeonardoDiCaprio #TheAcademyAwards



🎥: theacademy pic.twitter.com/CoALIIlKso — MN Plus | Hollywood's Finest (@mnplustv) February 25, 2022

Un momento incómodo que se vivió en la ceremonia fue en el año 2017, cuando los presentadores se equivocaron en nombrar a la película "La La Land" como ganadora de la estatuilla; pero en realidad el premio era para "Moonlight".

Los presentadores recibieron por error el sobre la categoría y Horowitz mostró la tarjeta correcta.

El Oscar no es para nosotros, es para Moonlight , dijo el productor de La la land, Jordan Horowitz.

The famous Oscars mix up from 201 where LA LA LAND was mistakenly awarded Best Picture instead of MOONLIGHT. pic.twitter.com/d8w7Xseznh — All The Right Movies (@ATRightMovies) April 19, 2023

La película "Párasitos" se consagró en la máxima categoría de la 92.ª edición en el año 2020, la producción surcoreana dio el batacazo y se impuso como mejor película. Además, se llevó el premio de mejor director, guion original y película internacional.

El triunfo es histórico ya que es el primer film de habla no inglesa que ganó la categoría mayor de la Academia. Cuando subieron por la estatuilla lo hicieron acompañados de una intérprete.

#Parasite CREATES HISTORY!



Parasite wins Best Picture, the first foreign film to do so.



Bong Joon-ho and Parasite were the big winners of the night, taking home:

* Best Picture

* Best Director

* Best Original Screenplay

* Best International Film #Oscars pic.twitter.com/igOdicdn6f — FAN (@FANOFSRK07) February 10, 2020

También no hay que olvidar la famosa cachetada que el actor Will Smith le dió al comediante Chris Rock en la cara durante la presentación de los premios del 2022. Durante su monólogo, Rock hizo una broma sobre la cabeza rapada de Jada Pinkett, esposa de Will Smith quien padece alopecia areata.

Smith se levantó de su asiento y subió al escenario para golpear a Rock para continuar gritando hacia el conductor.

Cuando Will Smith abofeteó a Chris Rock en los Oscar. pic.twitter.com/hFE802DaJ3 — Desarrollo Exponencial.🚀 (@realTigerAgency) January 15, 2025

En la última edición de la Academia en 2024 dos momentos caracterizaron la noche, el turno del exluchador profesional John Cena quien protagonizó un momento inesperado al aparecer desnudo durante la ceremonia para anunciar al ganador en la categoría de mejor vestuario.

Mientras caminaba apenado y cubierto tomó el micrófono para recordarnos la importancia de esta categoría, mientras la sala se llenaba de risas; esta situación nos recuerda un incidente similar que ocurrió en 1974.

John Cena sale desnudo al escenario en un momento surrealista de los Oscarhttps://t.co/cKDnBFu79Z pic.twitter.com/yoXY1ylJBP — RT en Español (@ActualidadRT) March 11, 2024

Por último, el actor Ryal Gosling interpretó "I'm Just Ken" de la película "Barbie", donde estaba nominado a la categoría de mejor actor secundario. Esta sorpresiva actuación es considerada una de los mejores performances en la historia de los Oscar, inicialmente el actor se negó a interpretar el exitoso tema.

Aunque la balada inspirada en los 80s estaba nominada a mejor canción original, la ganadora de la categoría fue la conmovedora “What Was I Made For?” de Billie Eilish para la misma película.

"ai maisse noq vc esta pensando"

nada nao, apenas lembrando da performance iconica do ryan gosling de im just ken no oscar 2024 e como a vida e a industria era muito mais feliz e leve no lancamento de barbie pic.twitter.com/s7Au2PxkfC — mai💋 (@maisssao) March 1, 2025

