Tony Tony Chopper se une a Médicos Sin Fronteras

El querido personaje de One Piece es nombrado colaborador oficial en una alianza que busca visibilizar crisis humanitarias

El icónico personaje de anime Tony Tony Chopper, médico de los Piratas del Sombrero de Paja en One Piece, fue nombrado oficialmente colaborador de Médicos Sin Fronteras (MSF), en una iniciativa que busca acercar el mensaje de ayuda médica global a nuevas audiencias.

A new doctor has joined our team. 🩺🌸



Tony Tony Chopper is supporting MSF. Wherever we go together, the principle remains the same: everyone deserves medical care, no matter where they are.



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- Credits: ©Eiichiro Oda / Shueisha ©MSF… pic.twitter.com/mI5EOqtbtl — MSF International (@MSF) March 20, 2026

Un médico ficticio con impacto real

La elección de Tony Tony Chopper no es casual. Dentro de la historia, el personaje tiene como sueño curar cualquier enfermedad y ayudar a todas las personas sin importar quiénes sean, un principio que coincide con los valores de MSF: imparcialidad, neutralidad e independencia.

“Todas las personas merecen acceso a atención médica”, destacó la organización en su comunicado, subrayando que Chopper ayudará a sensibilizar sobre el impacto de las crisis humanitarias en el mundo.

Para celebrar la colaboración, Eiichiro Oda creó una ilustración especial donde Chopper aparece portando la bandera de la organización y su distintiva vestimenta.

Como parte de la campaña, durante 2026 se publicarán contenidos en los que el personaje “viajará” junto a los equipos de MSF, a través de viñetas, publicaciones digitales y materiales informativos que mostrarán el trabajo en zonas de conflicto, epidemias y desastres.

Reacciones y respaldo del universo One Piece

El anuncio también generó reacciones dentro del equipo creativo de la serie. La actriz de voz japonesa del personaje, Ikue Ōtani, celebró la noticia con un mensaje emotivo en el que destacó la importancia de la organización y el simbolismo de que Chopper forme parte de ella.

La colaboración ocurre en un momento de gran popularidad para One Piece, impulsado tanto por el anime como por su adaptación live-action.

Tony Tony Chopper es uno de los personajes más queridos de la franquicia. Su historia, marcada por el rechazo, la superación y su vocación médica, lo ha convertido en un símbolo de empatía y solidaridad.

Ahora, su salto al mundo real como colaborador de Médicos Sin Fronteras representa una forma innovadora de conectar la cultura pop con causas humanitarias, llevando su mensaje de ayuda más allá de la ficción.