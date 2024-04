Tony Hawk crea 'Skatebirds', serie animada para niños

El ícono del skateboarding Tony Hawk continúa dejando su huella en el mundo del entretenimiento con su última iniciativa: una serie animada llamada "Skatebirds".

En colaboración con Laughing Dragon Studios de Montreal, este proyecto está destinado a capturar la imaginación de niños de 6 a 11 años.

Inspirada en el apodo de Hawk, "Birdman", la serie seguirá las aventuras de un grupo de aves jóvenes aficionadas al skate, que unen sus plumas para destacar en su ciudad natal.

Más que solo diversión, "Skatebirds" transmitirá valiosas lecciones sobre trabajo en equipo, amistad y comunidad, valores fundamentales promovidos por Hawk a lo largo de su carrera.

Los episodios, cada uno con una duración de 11 minutos, están diseñados para llegar a una amplia audiencia.

Además, se planea adaptar contenido para plataformas como TikTok y YouTube, con el objetivo de llegar a un público aún más diverso.

Tony Hawk expresó su entusiasmo por esta colaboración con Laughing Dragon Studios, destacando cómo el skateboarding puede unir comunidades y fomentar la confianza en uno mismo.

“Estoy emocionado de asociarme con Laughing Dragon Studios para esta serie única”, expresó Hawk

"Skatebirds" promete ser entretenimiento de calidad para niños de todo el mundo, sin importar si patinan o no.

Laughing Dragon Studios, conocido por su trabajo en proyectos como "Central Park" de Apple TV+ y "Disenchanted" de Disney, está entusiasmado por llevar adelante este proyecto único.

Además de "Skatebirds", el estudio está inmerso en una variedad de emocionantes proyectos, incluida la adaptación animada del webcómic "Least I Could Do".

