Tom Welling de 'Smallville' se vuelve viral por peculiar foto

La imagen, compartida en sus historias de Instagram, incluía un reflejo en el que el actor aparecía aparentemente desnudo

Tom Welling, conocido por ser protagonista de "Smallville" publicó una fotografía de Nueva York en la que un reflejo dejó al descubierto más de lo esperado y desató reacciones en redes sociales.

El actor y exmodelo estadounidense se volvió viral después de publicar una fotografía de la vista de Nueva York desde su habitación de hotel.

La imagen, compartida en sus historias de Instagram, incluía un reflejo en el que el actor aparecía aparentemente desnudo.

La publicación estaba acompañada del mensaje “Hello NYCC”, en referencia a la New York Comic Con, evento al que acudió para participar en las actividades por el 25 aniversario de Smallville.

Aunque la fotografía fue eliminada horas después, algunos usuarios ya habían capturado la imagen y la difundieron en distintas plataformas.

'Vine por las vistas', Welling toma con humor la difusión de su fotografía

El incidente provocó comentarios y bromas entre sus seguidores. Welling respondió con humor a las reacciones y comentó: "Vine por las vistas" (Came for the sights) en una publicación relacionada con el descuido, frase que también generó nuevas respuestas entre los internautas.

Su compañero de reparto Michael Rosenbaum, quien interpretó a Lex Luthor en la serie, también se sumó a las bromas con una imagen de su propio reflejo en una ventana.

El episodio coincidió con el reencuentro de parte del elenco de Smallville en Nueva York, donde celebraron los 25 años de la producción televisiva.