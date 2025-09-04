Tom Holland revela que padece de TDAH y dislexia

Durante una entrevista sobre el nuevo cortometraje de LEGO, el actor sorprendió al revelar que padecía de estos trastornos

Tom Holland, reconocido por encarnar al Spiderman del Universo Cinematográfico de Marvel, sorprendió al revelar que tiene el trastorno de déficit de atención e hiperactividad (TDAH) y dislexia.

Esta noticia fue revelada por el portal IGN, en donde fue cuestionado por la importancia de los Lego en su vida.

"Tengo TDAH y soy disléxico. A veces, cuando alguien me da un lienzo en blanco, me siento un poco intimidado. Y a veces te encuentras con esos desafíos al desarrollar un personaje", agregó.

Holland es el protagonista de un cortometraje de LEGO, el cual promueve la importancia de los famosos bloques de construcción entre los niños.

También compartió que el set de la Estrella de la Muerte que sale en "Spider-Man: "Homecoming" de 2017 la construyó junto a su colega Jacob Batalon.

"Así que cualquier forma en que puedas, ya sea de joven o de adulto, interactuar con algo que te impulse a ser creativo, a pensar de forma innovadora y a hacer cambios que podrían estar en un manual de instrucciones o no, simplemente promueve una creatividad sana. Y creo que cuanto más hagamos este tipo de cosas, mejor", declaró.

Actualmente, el actor de 29 años se encuentra filmando "Spider-Man: "Brand New Day", la cual se espera que llegue a los cines el 31 de julio de 2026.