Tom Holland pierde concurso de Spider-Man en Madrid

Tom Holland participó de incógnito en un concurso de Spider-Man y fue eliminado por Zendaya durante un evento en Madrid.

El actor Tom Holland sorprendió al participar de incógnito en un concurso de imitadores de Spider-Man organizado en Madrid por el streamer Ibai Llanos.

La dinámica formó parte de un video para su canal de YouTube, donde varios concursantes disfrazados del superhéroe compitieron en distintas pruebas sin saber que el verdadero intérprete del personaje estaba entre ellos.

Durante el evento, los participantes enfrentaron retos que evaluaban su agilidad, fuerza, reflejos y habilidades actorales, incluyendo la recreación de poses icónicas y escenas del universo del Hombre Araña.

Tom Holland participo de una competencia de Spider-man y perdió 😭 hasta zendaya se sorprendió cuando lo vio pic.twitter.com/RoX0Y9199M — nom0leste (@nom0leste) June 23, 2026

Holland participó completamente cubierto, logrando avanzar entre los finalistas sin revelar su identidad ante el público ni sus competidores.

Zendaya decide el resultado

La competencia tomó un giro inesperado cuando Zendaya se integró como jueza en la ronda final, siendo la encargada de emitir el voto decisivo.

Tras evaluar a los finalistas, la actriz eligió a otro participante como ganador, dejando fuera del primer lugar a Holland.

“Es una decisión difícil. Todos fueron muy talentosos”, comentó antes de anunciar su elección.

La revelación de la identidad del concursante misterioso generó sorpresa entre los asistentes, quienes descubrieron que el Spider-Man oficial había sido derrotado en su propio terreno.

El momento rápidamente se viralizó en redes sociales, donde usuarios reaccionaron con humor ante la situación.

La presencia de Holland y Zendaya en Madrid formó parte de la gira promocional de la película “Spider-Man: Brand New Day”, próxima entrega de la franquicia.

La cinta, dirigida por Destin Daniel Cretton, contará con un elenco destacado y continuará la historia tras los eventos de “Spider-Man: No Way Home”.

Se espera que el estreno mundial se lleve a cabo el 31 de julio, en medio de una gran expectativa por parte de los seguidores del universo Marvel.