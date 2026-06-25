Tom Hanks teme que la IA reemplace su voz en Toy Story

Tom Hanks advirtió que Disney podría recrear con inteligencia artificial la voz de Woody en futuras películas, una posibilidad que calificó como 'aterradora'

El actor Tom Hanks expresó su preocupación por el avance de la inteligencia artificial y la posibilidad de que Disney pueda recrear la voz de Woody para futuras entregas de Toy Story, incluso sin su participación.

En una entrevista con Entertainment Weekly, el ganador de dos premios Óscar aseguró que, aunque regresó para interpretar nuevamente al icónico vaquero en Toy Story 5, no considera que una sexta película deba realizarse únicamente por el éxito comercial de la franquicia.

Hanks señaló que una eventual Toy Story 6 solo tendría sentido si ofrece una historia innovadora y justifica su existencia más allá del atractivo del nombre de la saga.

"Si van a hacer otra Toy Story, más vale que valga la pena. Debe ser algo genial, original y que explore nuevas ideas; de lo contrario, no hay motivo para continuar", comentó el actor.

La inteligencia artificial podría recrear a Woody

El intérprete reconoció que Disney posee más de tres décadas de grabaciones de su voz como Woody, material suficiente para que sistemas de inteligencia artificial puedan generar nuevos diálogos sin necesidad de que él vuelva a un estudio de grabación.

"Cada palabra que hemos grabado para Toy Story está almacenada digitalmente, así que podrían construir cualquier cosa que quisieran", afirmó Hanks, quien calificó esa posibilidad como una idea "aterradora".

Su compañero de reparto, Tim Allen, quien da vida a Buzz Lightyear, compartió la misma preocupación sobre el uso de esta tecnología para replicar las actuaciones de los actores.

Una preocupación que va más allá de Toy Story

Las declaraciones de Hanks retoman un tema que ya había abordado en 2023 durante su participación en The Adam Buxton Podcast, donde advirtió que la inteligencia artificial y la tecnología deepfake podrían extender indefinidamente la carrera de un actor, incluso después de su muerte.

Recordó que una de las primeras producciones en experimentar con la captura digital de su imagen fue El Expreso Polar (2004), una tecnología que, según dijo, anticipaba el desarrollo de las herramientas actuales de recreación digital.

El actor aseguró que hoy es técnicamente posible reconstruir su apariencia y voz a cualquier edad mediante inteligencia artificial, lo que representa importantes desafíos tanto desde el punto de vista artístico como legal.

Mientras el debate sobre el uso de la inteligencia artificial en Hollywood continúa, Toy Story 5 ya se encuentra en exhibición en salas de cine, manteniendo vigente una franquicia que durante más de tres décadas se ha consolidado como una de las más exitosas de la animación.