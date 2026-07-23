Tom Cruise volverá a las pistas con secuela de Days of Thunder

Paramount desarrolla una secuela de Days of Thunder con Tom Cruise como protagonista y negocia con Jonathan Levine para dirigirla

Los motores de Days of Thunder volverán a encenderse. Paramount Pictures avanza en el desarrollo de una secuela de la película de carreras de 1990 y mantiene conversaciones con Jonathan Levine para que sea el director del nuevo proyecto, nuevamente protagonizado por Tom Cruise.

Cruise regresará como estrella principal y también participará como productor junto a Jerry Bruckheimer, uno de los responsables de la cinta original.

De concretarse los acuerdos, la película se perfila como la próxima producción del reconocido actor.

Jonathan Levine, cerca de tomar el volante

La incorporación de Levine se encuentra en etapa de negociación, pero representa una apuesta importante por parte de Paramount, especialmente después del desempeño positivo de su próximo drama deportivo Mr. Irrelevant.

La película, protagonizada por David Corenswet y con estreno previsto para Navidad, obtuvo resultados destacados durante las pruebas de audiencia realizadas a principios de primavera, aumentando la confianza del estudio en el trabajo del director.

Levine cuenta con una trayectoria diversa que incluye distintos géneros cinematográficos, desde terror y comedia hasta dramas románticos y producciones de acción.

El regreso de una historia de velocidad

Estrenada en 1990, Days of Thunder marcó el reencuentro entre Tom Cruise y Tony Scott, director con quien previamente había trabajado en Top Gun.

Aunque no alcanzó el impacto de aquella producción, la cinta se convirtió en una de las películas más recordadas de Cruise. En ella, el actor interpretó a Cole Trickle, un joven y talentoso piloto de NASCAR que busca triunfar mientras enfrenta desafíos dentro y fuera de la pista.

La historia original combinó velocidad, competencia, romance y adrenalina, incluyendo la participación de figuras como Robert Duvall, Nicole Kidman, Cary Elwes y Randy Quaid.

Una nueva historia bajo secreto

Los detalles de la trama de la secuela permanecen reservados, aunque el guion está a cargo de Will Staples, escritor relacionado con videojuegos como Call of Duty: Modern Warfare y coguionista de la película de acción Without Remorse, protagonizada por Michael B. Jordan.

Hasta ahora no se han revelado detalles sobre el rumbo que tomará la historia ni sobre los personajes que podrían acompañar nuevamente a Cruise.

Jonathan Levine ha construido una filmografía marcada por la variedad. Su trabajo incluye la cinta de terror All the Boys Love Mandy Lane, el drama independiente The Wackness, la comedia dramática 50/50 y la historia romántica con elementos de zombis Warm Bodies.

También dirigió las comedias The Night Before y Long Shot, esta última protagonizada por Charlize Theron, además de desarrollar recientemente proyectos para televisión como episodios de Nine Perfect Strangers, serie de Hulu protagonizada por Nicole Kidman.