Tom Cruise habla de su colaboración con Jin de BTS

El actor Tom Cruise recientemente viajó a Corea del Sur para promocionar la última entrega de la franquicia "Misión: Imposible", titulada "Misión: Imposible - El Ajuste de Cuentas Final".

El actor participó en varios programas durante su estancia allí e incluso apareció como estrella invitada en el programa de variedades en línea de Jin , " Run Jin ".

"Run Jin" es el programa de variedades protagonizado por el miembro mayor de BTS, inspirado en el programa de variedades del grupo "Run BTS".

En una entrevista reciente con MTV UK, Tom Cruise habló con franqueza sobre su vida, la película y todas sus colaboraciones. Al actor de "Vanilla Sky" también le preguntaron sobre su reciente colaboración con Jin de BTS, a lo que respondió con una sonrisa: "Sí, sí. Muchísimo talento".

Continuó diciendo que Jin es "muy talentoso, y es divertido verlo, hombre, y trabajan duro. Eso es mucho talento. Es genial".

