Todos los detalles que han salido de la boda de Taylor y Travis

La cantante Taylor Swift y Travis Kelce contrajeron matrimonio el viernes 3 de julio en una espectacular ceremonia realizada en el Madison Square Garden

La cantante Taylor Swift y Travis Kelce contrajeron matrimonio el viernes 3 de julio en una espectacular ceremonia realizada en el Madison Square Garden, un evento que reunió a cientos de invitados, numerosas celebridades del mundo del entretenimiento, la música y el deporte, además de una producción que transformó por completo uno de los recintos más emblemáticos de la ciudad.

Desde el anuncio del enlace, la boda generó una enorme cobertura mediática y una intensa conversación en redes sociales.

Aunque muchos detalles permanecieron bajo estrictas medidas de confidencialidad hasta después de la ceremonia, poco a poco comenzaron a conocerse aspectos del evento gracias a invitados, comunicados oficiales y publicaciones compartidas tras el enlace.

Una ceremonia cargada de emoción

De acuerdo con testimonios de algunos asistentes, Taylor Swift protagonizó uno de los momentos más emotivos de la ceremonia al ofrecer un discurso que conmovió a prácticamente todos los presentes.

Según esas versiones, la cantante recordó cómo durante años llegó a preguntarse si alguna vez encontraría el amor después de que muchas personas calificaran su vida como "demasiado".

Sus palabras provocaron lágrimas entre los asistentes.

Mientras caminaba hacia el altar, sonó una versión instrumental de Love Story, uno de los mayores éxitos de la artista, un detalle que reforzó el carácter simbólico del momento, según algunos invitados.

Como parte de los guiños preparados para la ocasión, el Empire State Building se iluminó de color azul, en referencia al tradicional "algo azul" que forma parte de las costumbres de muchas novias.

Más de mil invitados y estrictas medidas de confidencialidad

La lista de invitados superó, según diversos reportes, las mil personas.

Variety informó que quienes lograron asistir recibieron invitaciones digitales con marcas de agua personalizadas y debieron firmar acuerdos de confidencialidad para proteger los detalles del evento.

Asimismo, más de una docena de fuentes consultadas por el medio aseguraron que los invitados apenas recibieron información sobre la boda. A muchos únicamente se les pidió permanecer en Nueva York desde la mañana del 3 de julio y esperar instrucciones adicionales, sin conocer previamente el tema de la celebración ni el código de vestimenta.

Entre las primeras celebridades vistas ingresando al Madison Square Garden estuvieron Ed Sheeran, Bradley Cooper, Zoë Kravitz, Jack Antonoff, Gigi Hadid, Dakota Johnson, Ethan Hawke, Machine Gun Kelly (MGK), Jason Sudeikis, Hugh Grant y Camila Cabello.

Otros invitados llegaron de manera más discreta, entre ellos Anya Taylor-Joy, Tom Hanks, Steven Spielberg, Paul McCartney, Sacha Baron Cohen, Adam Aron —director ejecutivo de AMC Theatres— y Bob Iger, exdirector ejecutivo de Disney.

También trascendió que Harry Styles recibió invitación, aunque no pudo asistir debido a compromisos relacionados con su gira. Jennifer Aniston igualmente fue invitada, pero finalmente no acudió.

Posteriormente, People confirmó la presencia de Emma Stone, Stephen Colbert, Conan O'Brien, Millie Bobby Brown, Ice Spice, Brad Pitt, Gracie Abrams, Ronan Farrow, St. Vincent, Adam Scott, Jennifer Lopez, Paul Rudd y Seth Meyers.

Además de estas figuras, Paul McCartney asistió oficialmente al enlace, acompañado por otras personalidades como Stevie Nicks, Lana Del Rey, Graham Norton y nuevamente Ed Sheeran y Jack Antonoff, consolidando una de las reuniones de celebridades más importantes de los últimos años.

Taylor había anticipado una lista de invitados enorme

La amplitud de la lista de invitados no fue una sorpresa para quienes recordaban declaraciones realizadas por Taylor Swift meses antes.

Durante una entrevista concedida en octubre de 2025 en The Graham Norton Show, la cantante explicó que prefería organizar una boda con muchos asistentes para evitar situaciones incómodas.

"Estoy muy emocionada. Sé que va a ser divertido planearlo porque creo que las únicas bodas estresantes son aquellas con pocos invitados, donde la gente está en la cuerda floja. Y tienes que evaluar tu relación con ellos para ver si deberían estar allí. Yo no voy a hacer eso."

El reconocido organizador Mark Seed fue el responsable de coordinar toda la celebración, según confirmó una fuente a Variety.

Un Madison Square Garden completamente transformado

Al día siguiente comenzaron a circular fotografías de uno de los recuerdos entregados a los asistentes: un pañuelo color marfil decorado con encaje.

La pieza llevaba bordadas las iniciales de Taylor Swift y Travis Kelce junto con la frase "Así que va a ser para siempre…", perteneciente a la canción Blank Space, publicada por la cantante en 2014.

También incluía la fecha de la boda, "3 de julio de 2026", y la inscripción "Nueva York" como sede del enlace.

Una publicación realizada en X por Adam Aron, posteriormente eliminada, permitió conocer con mayor detalle cómo fue la transformación del Madison Square Garden.

Según describió el ejecutivo, al ingresar al recinto parecía imposible reconocer el estadio.

"Inmediatamente al entrar, todo... pisos, paredes y techo... estaba cubierto de tela color melocotón y blanco. Se exhibían grandes fotografías ampliadas de Taylor y Travis en cada etapa de su vida, año tras año, desde que tenían un año hasta que llegaron a la adolescencia."

Aron explicó que una sección del recinto fue convertida en un enorme jardín.

"Una pequeña parte del Madison Square Garden estaba acordonada, sin rastro de que alguna vez hubiera albergado un partido de baloncesto o hockey. Como por arte de magia, alguien había creado un jardín al aire libre en un frondoso paraje rural. Todo estaba adornado con flores verdes y blancas. Flores naturales y, creo, artificiales daban la bienvenida a quince filas de unas 75 sillas. Dicen que había alrededor de mil asistentes, pero sorprendentemente todo se sentía íntimo y acogedor. Todo estaba muy cerca."

Adam Sandler ofició la boda

Un comunicado difundido minutos después de la ceremonia confirmó que el actor Adam Sandler fue el encargado de oficiar el matrimonio.

TMZ informó además que interpretó una canción original especialmente compuesta para los recién casados.

El instante en que Taylor Swift y Travis Kelce pronunciaron el "sí, acepto" también fue compartido con el público mediante las pantallas digitales instaladas en el exterior del Madison Square Garden, donde apareció el mensaje: "¡Recién casados!".

Asimismo, revista People confirmó en exclusiva que Paul McCartney fue uno de los invitados que participó en la celebración y sorprendió a los asistentes al interpretar el clásico "I Want to Hold Your Hand" durante la boda de Taylor, uno de los momentos más emotivos de la ceremonia.

Dior vistió a los novios

El comunicado oficial también reveló detalles sobre la vestimenta utilizada durante la ceremonia.

Los atuendos de Taylor Swift y Travis Kelce fueron confeccionados por Christian Dior Alta Costura y diseñados por Jonathan Anderson, director creativo de las colecciones femeninas, masculinas y de alta costura de Dior, quien trabajó estrechamente con la pareja.

Asimismo, el documento confirmó que la boda no contó con damas de honor ni padrinos tradicionales.

En lugar de ello, Austin Swift fue el acompañante principal de su hermana Taylor, mientras que Jason Kelce desempeñó el mismo papel para Travis. El comunicado destacó que la ceremonia tuvo como objetivo unir oficialmente a ambas familias.

Stevie Nicks ofreció una actuación especial

Durante la emisión del sábado de Good Morning America, la conductora Robin Roberts confirmó que Stevie Nicks ofreció una presentación musical durante la recepción.

La periodista calificó el espectáculo como una actuación "realmente íntima".

Su compañero George Stephanopoulos coincidió en que, pese al tamaño del recinto y al elevado número de invitados, la atmósfera resultó sorprendentemente cercana.

"Fue tan íntimo como podía serlo, teniendo en cuenta que se trataba del Madison Square Garden. Era como un jardín dentro del Garden, precioso. Es difícil imaginar que un lugar tan grande, y una boda con tantas estrellas, pueda sentirse tan personal e íntimo." al igual señaló que la pareja escribió "sus propios votos" y que cada uno portaba un "pequeño libro" durante la ceremonia.

En los días previos a la boda, Taylor Swift y Travis Kelce realizaron donaciones por un total de 26 millones de dólares destinadas a por lo menos 20 organizaciones benéficas.

Entre las instituciones beneficiadas se encuentran Food Bank for NYC, Los Angeles Regional Food Bank, Feeding America, Grammy In The Schools, Answer The Call, Musical Mentors, After-School All-Stars y Children's Mercy Hospital.

Las aportaciones fueron realizadas antes de la ceremonia y representaron uno de los gestos más destacados de la pareja previo al inicio de las celebraciones por su matrimonio.