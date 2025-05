Todo lo que debes saber del Met Gala 2025: anfitriones, temática

Nueva York se prepara para recibir uno de los eventos más emblemáticos del calendario de la moda: la MET Gala 2025, la expectativa en torno a esta exclusiva velada ya se siente en el ambiente. La cita, como es tradición, se llevará a cabo el primer lunes de mayo, que este año será el 5 de mayo, en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York.

Conocida por reunir a las celebridades más influyentes de la industria del entretenimiento y por su deslumbrante alfombra roja, la MET Gala no solo es un escaparate de creatividad y estilo, sino también una gala benéfica destinada a recaudar fondos para el Costume Institute del MET.

Este año, el tema elegido para la exposición y la gala es “Superfine: Tailoring Black Style” (“Superfino: el arte de la sastrería en el dandismo negro”). La exposición se inspira en el libro "Slaves to Fashion: Black Dandyism and the Styling of Black Diasporic Identity" del 2009, por Monica L. Miller, y se centrará en la elegancia masculina negra desde el siglo XVIII hasta la actualidad, explorando su presencia en el arte, la pasarela y el entretenimiento.

El código de vestimenta para los asistentes será “Tailored for You” (“Hecho a la medida”), un guiño a la precisión y el refinamiento del estilo sartorial masculino, en perfecta sintonía con el enfoque de la muestra.

Este año, la gala contará con una lista de anfitriones que refleja tanto el talento como la diversidad cultural: Colman Domingo, Lewis Hamilton, A$AP Rocky, Pharrell Williams y Anna Wintour liderarán el evento, con la participación especial de LeBron James como co-anfitrión de honor.





