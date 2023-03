Todo listo en Hollywood para la edición 95 de los Óscar

El glamur invade las calles de Los Ángeles (California, EUA) que se preparan para recibir a las estrellas de cine más populares del momento

Por: EFE

Marzo 12, 2023, 7:30

Hollywood alista los preparativos de la edición 95 de los Óscar con una ceremonia que busca atraer a nuevas audiencias y en la que las películas 'Everything everywhere all at once' y 'All the quiet on the western front' parten como favoritas.

El glamur invade las calles de Los Ángeles (California, EUA) que se preparan para recibir a las estrellas de cine más populares del momento en la gala del domingo por la noche.

El temporal que cubre la ciudad no ha impedido que se lleven a cabo las labores de producción de los organizadores y de la prensa, que prepara sus equipos a las puertas del Teatro Dolby.

Allí ya se ha desplegado la alfombra por donde desfilarán las estrellas, que por primera vez es de color champán en lugar de rojo.

Este año los esfuerzos de la Academia de Hollywoood por abrazar a una mayor diversidad de público han sido evidentes.

Los presentadores de los galardones de este año van desde actores consagrados como Glenn Close y Samuel L. Jackson, a las celebridades más populares y virales del momento como el chileno Pedro Pascal, la británica Florence Pugh y la estadounidense Halle Bailey.

Además, se espera la actuación musical de la súper estrella del pop Rihanna que ha retomado con fuerza su carrera musical desde su aparición en el Súper Bowl, tras años alejada de la industria.