Todo apunta a que este viernes inicia la boda de Taylor Swift

Parte de lo que se conoce, según el portal TMZ, es que la pareja eligió el Madison porque les ofrece garantías de seguridad y no tiene ventanas.

La expectativa crece alrededor de Taylor Swift y Travis Kelce luego de que medios estadounidenses revelaran detalles sobre una serie de eventos que podrían marcar el inicio de su esperada boda en Nueva York.

De acuerdo con reportes, las celebraciones comenzarían este jueves con un encuentro privado para cerca de 100 invitados. Sin embargo, hasta ahora la pareja ha mantenido un fuerte hermetismo sobre la agenda, por lo que no está claro si se trataría de la ceremonia de matrimonio o de un ensayo previo al evento principal.

¿Qué ocurriría el viernes?

Las versiones apuntan a que el viernes se realizará un cóctel seguido de una gran celebración que se extendería hasta la madrugada del sábado. En conjunto, los festejos podrían reunir a cerca de 1,000 personas.

El escenario elegido sería el Madison Square Garden, uno de los recintos más emblemáticos de Nueva York, que presuntamente habría sido transformado para la ocasión con una decoración inspirada en jardines y elementos escenográficos de gran tamaño.

Las estrictas medidas para evitar filtraciones

Uno de los aspectos que más ha llamado la atención son las medidas de seguridad previstas para los invitados y trabajadores del evento.

Según las versiones difundidas, estará prohibido el uso de teléfonos celulares dentro de las celebraciones. Además, los asistentes tendrían que firmar acuerdos de confidencialidad y cada invitación contaría con una marca de agua para evitar filtraciones.

También se habrían obtenido permisos para restringir el acceso a calles cercanas al recinto mientras se desarrollen los eventos, además de instalar carpas para impedir la visibilidad desde el exterior.

Una boda rodeada de especulación

Hasta el momento, ni Taylor Swift ni Travis Kelce han confirmado oficialmente los detalles. Sin embargo, los preparativos reportados por diversos medios han alimentado las versiones sobre una celebración que podría convertirse en uno de los eventos más comentados del año.