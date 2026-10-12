Tobey Maguire oficia la boda de su exesposa en Hawái

El actor de Spider-Man dirigió la ceremonia de Jennifer Meyer y Geoffrey Ogunlesi ante invitados como Leonardo DiCaprio y Jeff Bezos.

El reconocido actor Tobey Maguire, famoso por dar vida a Spider-Man, sorprendió al mundo del espectáculo tras oficiar la boda de su exesposa, la diseñadora de joyas Jennifer Meyer, quien contrajo matrimonio con el ejecutivo musical Geoffrey Ogunlesi en una ceremonia celebrada en Hawái. El enlace tuvo lugar en el exclusivo complejo Four Seasons Resort Lanai, demostrando una notable cercanía y una sólida amistad tras finalizar su divorcio.

La celebración contó con la presencia de los dos hijos que Maguire comparte con Meyer, Ruby, de 19 años, y Otis, de 17, así como de la hija que la diseñadora tuvo con su actual esposo en mayo de 2026. Además, el evento reunió a diversas personalidades de gran relevancia internacional, destacando entre los invitados la presencia de celebridades y magnates como Leonardo DiCaprio, Jeff Bezos y Kate Hudson.

La inusual participación del actor como oficiante de la boda de su expareja ha acaparado la atención debido al profundo vínculo familiar que mantienen. El actor no solo asistió al enlace con el heredero multimillonario Geoff Ogunlesi, sino que dirigió la ceremonia en persona, consolidando una nueva etapa para Jennifer Meyer con sus hijos presentes.

El acontecimiento se posiciona como una muestra clara de que una relación de pareja puede concluir de manera amistosa, preservando el respeto, el afecto y la unión familiar.

Historia del matrimonio entre Maguire y Meyer

La relación entre Tobey Maguire y Jennifer Meyer se consolidó a lo largo de más de una década dentro de la industria del entretenimiento.

La pareja comenzó su noviazgo en el año 2003 y, tras cuatro años de relación, contrajo matrimonio en una íntima ceremonia en Hawái en septiembre de 2007.

Tras nueve años de matrimonio, anunciaron públicamente su separación en octubre de 2016; sin embargo, el trámite de divorcio fue presentado formalmente por Meyer en octubre de 2020 y quedó concluido de forma oficial recientemente.