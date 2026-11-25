La madre de Miley Cyrus,Tish Cyrus, confirmó que acompañó a la cantante al altar durante su boda con Maxx Morando en Palm Springs

La boda de Miley Cyrus y el músico Maxx Morando tuvo un momento especialmente emotivo protagonizado por la madre de la cantante, Tish Cyrus, quien fue la encargada de acompañarla hasta el altar durante la ceremonia celebrada el pasado 21 de noviembre en Palm Springs, California.

La propia Tish confirmó su participación a través de una publicación en Instagram, donde compartió un mensaje dedicado a su hija y recordó el significado especial de caminar junto a ella durante uno de los días más importantes de su vida.

"A veces olvido cuántos recuerdos creamos Miley y yo en un solo año. Hemos compartido tantos momentos increíbles, pero nada se compara con nuestra caminata hacia el altar", expresó la madre de la intérprete.

Tish Cyrus protagonizó un momento especial con Miley

La revelación llamó la atención debido a que Billy Ray Cyrus, padre de la cantante, también estuvo presente en la celebración y anteriormente había evitado responder directamente cuando le preguntaron si había acompañado a su hija durante su entrada a la ceremonia.

El músico compartió su felicidad por el matrimonio de Miley, aunque no aclaró cuál había sido su participación en ese momento. Posteriormente, Tish confirmó que ella fue quien caminó junto a la artista.

La ceremonia también representó una oportunidad para reunir nuevamente a distintos integrantes de la familia Cyrus, luego de varios años marcados por tensiones familiares tras el divorcio de Tish y Billy Ray en 2022.

Billy Ray Cyrus y Elizabeth Hurley asistieron a la boda

A pesar de los antecedentes familiares, la celebración transcurrió sin incidentes y contó con la presencia de ambos padres de la cantante.

Billy Ray acudió acompañado de su prometida, la actriz Elizabeth Hurley, mientras que Tish asistió junto a su esposo, Dominic Purcell. También estuvieron presentes las hermanas de Miley, Noah y Brandi Cyrus.

De acuerdo con fuentes citadas por TMZ, Tish y Billy Ray mantuvieron una buena relación durante el evento, sin que se registraran conflictos entre ellos.

Miley Cyrus se casó con Maxx Morando en Palm Springs

La intérprete de "Flowers" contrajo matrimonio con Maxx Morando el sábado 21 de noviembre, en una ceremonia privada realizada en la antigua residencia del cantante Frank Sinatra, ubicada en Palm Springs, California.

La celebración reunió aproximadamente a 100 invitados y tuvo un ambiente familiar e íntimo. Entre los momentos destacados estuvo la participación de Wayne Coyne, vocalista de The Flaming Lips, quien ofició la ceremonia.

Miley compartió las primeras fotografías de su enlace en redes sociales, donde mostró su vestido blanco de Saint Laurent, diseñado por Anthony Vaccarello, así como algunos momentos junto a su ahora esposo.

La boda también coincidió con el cumpleaños número 34 de la cantante, celebrado el 23 de noviembre, apenas dos días después de su enlace matrimonial.

La relación de Miley y Tish tuvo otro momento especial en 2023

El acompañamiento de Tish a su hija tuvo un significado adicional, pues en agosto de 2023 Miley había sido quien caminó junto a su madre durante su boda con el actor Dominic Purcell.

En aquella ocasión, la cantante acompañó a Tish hasta el altar y participó como dama de honor. Tres años después, ambas protagonizaron una experiencia similar, pero con los papeles invertidos.

La madre de Miley expresó su cariño hacia la pareja y les deseó felicidad en esta nueva etapa, mientras las imágenes de la celebración mostraron el reencuentro de la familia en una fecha importante para la artista.