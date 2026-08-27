Tini Stoessel revisa su patrimonio y enfrenta a su padre

Tini Stoessel habría iniciado una auditoría para recuperar el control de las empresas que administran sus ingresos y patrimonio

Tini Stoessel enfrenta una disputa con su padre, Alejandro Stoessel, quien estuvo al frente de su representación durante 15 años, luego de que la cantante detectara que no tendría participación ni control sobre algunas empresas relacionadas con sus ingresos.

Los abogados de la artista informaron que fue la propia Tini quien ordenó una auditoría privada para revisar su situación patrimonial y las sociedades vinculadas con su actividad profesional. Hasta hace tres meses, estas estructuras estaban bajo la gestión de su padre.

Según la información difundida, Tini habría logrado acceder en junio de 2026 a una cuenta bancaria a su nombre. Sin embargo, contratos suscritos antes de esa fecha continuarían siendo administrados mediante sociedades cuyo control busca recuperar.

Los medios argentinos han señalado que el patrimonio de la cantante podría alcanzar los 70 millones de dólares, aunque esta cantidad no ha sido respaldada con documentación.

Reportan diferencias por la administración de su dinero

Según medios, Tini tenía un límite mensual de 5 mil dólares en sus tarjetas de crédito, las cuales eran administradas por integrantes de su familia.

De acuerdo con esta versión, la restricción habría provocado un conflicto cuando la cantante intentó comprar una cartera de lujo. La auditoría habría detectado que la actual gira FUTTTURA generó 43 millones de dólares, de los cuales Tini habría recibido 300 mil dólares.

El caso también ha generado versiones sobre un deterioro en la relación de Tini con sus padres y su hermano, quienes forman parte de la empresa familiar.

El vínculo entre la cantante y su padre sería “nulo” y afirmó que Tini no habría invitado a sus familiares a su boda con el futbolista argentino Rodrigo De Paul, prevista para diciembre.

Estas versiones no han sido confirmadas por la artista, quien hasta el momento no ha realizado declaraciones públicas sobre la situación. Sus padres tampoco la acompañaron, según los reportes, durante el Mundial ni en su reciente viaje a París, donde eligió su vestido de novia.

La situación de Tini vuelve a poner atención en los conflictos financieros que pueden surgir cuando artistas que alcanzan la fama desde jóvenes delegan la administración de sus negocios a familiares.

Uno de los casos más conocidos es el de Britney Spears, quien permaneció bajo una tutela legal encabezada por su padre, Jamie Spears, desde 2008 hasta 2021, cuando recuperó el control sobre su vida tras años de disputas judiciales.