Timothy Busfield enfrenta acusaciones de abuso infantil

El actor y director estadounidense Timothy Busfield, conocido por su trabajo en series como The West Wing y Thirtysomething, enfrenta acusaciones formales de abuso sexual infantil ante un gran jurado de Nuevo México, donde se le imputaron cuatro cargos relacionados con contacto sexual criminal con un menor. Las autoridades afirman que los presuntos hechos ocurrieron durante el rodaje de la serie The Cleaning Lady, en la que Busfield se desempeñó como director y productor ejecutivo, entre 2022 y 2024.

Denuncias de dos menores que trabajaron en la producción

La fiscalía del condado de Bernalillo señaló que las denuncias provienen de dos menores gemelos que trabajaron en la producción y habrían sido tocados de manera inapropiada cuando tenían entre siete y ocho años de edad. Un juez ordenó la puesta en libertad de Busfield bajo ciertas condiciones mientras el proceso continúa, aunque el caso sigue abierto y avanza hacia las etapas de audiencia y eventual juicio.

El actor niega categóricamente las acusaciones

Busfield ha negado categóricamente las acusaciones, asegurando en declaraciones previas que se trata de “mentiras” y afirmando que luchará por demostrar su inocencia ante las cortes.

Investigación legal continúa en desarrollo

Su defensa ha cuestionado la solidez de las pruebas presentadas, mientras que la investigación legal continúa en desarrollo.