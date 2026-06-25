Timothée Chalamet y Selena Gomez se reencuentran en filme animado

Los actores Timothée Chalamet y Selena Gomez volverán a coincidir en la pantalla con la película animada “Not Alone”, producción del estudio Illumination anunciada en el Festival Internacional de Cine de Animación de Annecy.
El filme tiene previsto su estreno mundial el 16 de abril de 2027 y ha generado expectativa por reunir nuevamente a ambos intérpretes tras su participación conjunta en “A Rainy Day in New York” en 2019.
Primera experiencia en animación
Para Chalamet, este proyecto representa su debut como actor de voz en una producción animada, marcando un nuevo paso en su trayectoria artística.
En contraste, Selena Gomez cuenta con experiencia previa en doblaje, consolidando su presencia en este tipo de producciones.
Historia de ciencia ficción y aventura
La trama de “Not Alone” se desarrolla en un entorno de ciencia ficción con elementos de comedia y aventura.
Chalamet dará voz a Joe, un mecánico de cohetes de carácter introvertido, mientras que Gomez interpretará a Fran, una astrobotánica que trabaja en el desarrollo de un innovador cohete impulsado por plantas.
Ambos personajes unirán fuerzas en un proyecto científico que podría transformar la exploración espacial, aunque la historia se complica con la aparición de pequeños extraterrestres.
Estos seres generan situaciones que combinan humor y acción, aportando dinamismo a la narrativa.
La película será dirigida por Eric Guillon, vinculado a Illumination, estudio reconocido por exitosas franquicias animadas a nivel mundial.
El proyecto ha sido presentado como una de las principales apuestas del estudio para los próximos años dentro del cine animado original.
El regreso de Chalamet y Gomez a un mismo proyecto ha despertado interés entre los seguidores, ya que han coincidido en pocas ocasiones desde su colaboración en 2019.
Con su combinación de ciencia ficción, comedia y aventura, “Not Alone” se perfila como uno de los estrenos animados más esperados de 2027.