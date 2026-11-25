Saturday Night Live anunció a sus últimos anfitriones de 2026: De Niro estará el 12 de diciembre y Chalamet cerrará el año el día 19

El programa de comedia estadounidense Saturday Night Live (SNL) anunció a los artistas que estarán al frente de sus últimas transmisiones de 2026. Los actores Robert De Niro y Timothée Chalamet encabezarán las emisiones del 12 y 19 de diciembre, respectivamente.

Con estos nombramientos, el espacio televisivo completó su programación para el último mes del año, que también contará con la participación de Amanda Seyfried, quien debutará como anfitriona del programa el próximo 5 de diciembre.

Robert De Niro regresará el 12 de diciembre

El ganador del Óscar volverá al escenario de SNL el sábado 12 de diciembre, en lo que será su cuarta ocasión como anfitrión. Para esta emisión estará acompañado por la cantante Slayyyter, quien hará su primera aparición como invitada musical del programa.

La participación de De Niro se suma a su trayectoria de colaboraciones con el espacio televisivo, donde también ha realizado distintas apariciones especiales.

Timothée Chalamet cerrará el año con Charli XCX

Una semana después, el 19 de diciembre, Timothée Chalamet conducirá el último episodio de SNL correspondiente a 2026. El actor también llegará a su cuarta participación como anfitrión y compartirá la emisión con Charli XCX, quien será la invitada musical.

La transmisión se realizará un día después del estreno en cines de "Dune: Part Three", película protagonizada por Chalamet cuyo lanzamiento está programado para el 18 de diciembre.

Para Charli XCX también será su cuarta participación como invitada musical. La artista tuvo una aparición anterior en el programa durante 2024.

Así queda la programación de SNL para diciembre

La emisión del 5 de diciembre abrirá la serie de programas de fin de año. Amanda Seyfried tendrá su primera oportunidad como anfitriona y estará acompañada por Don Toliver, quien también debutará en el espacio como invitado musical.

El calendario de las últimas tres transmisiones de 2026 queda de la siguiente manera: