Timbiriche rechaza serie sobre su historia y apoya a Sasha Sokol

Los artistas aseguraron que la producción dejó de lado gran parte de lo que representó el grupo para las generaciones y se concentró en un episodio doloroso

La serie inspirada en la historia de Timbiriche llegó a su final, pero la polémica continúa. Ahora fueron los propios integrantes de la agrupación quienes expresaron públicamente su inconformidad con la manera en que se llevó su historia a la pantalla.

A través de un comunicado firmado por Alix, Diego, Mariana, Erik, Benny y Sasha, los artistas aseguraron que la producción dejó de lado gran parte de lo que representó el grupo para distintas generaciones y se concentró en un episodio particularmente doloroso.

“La serie de Timbiriche no fue de Timbiriche”, señalaron al inicio del mensaje, en el que lamentaron que se desaprovechara una historia marcada por la música, los recuerdos y el cariño de sus seguidores.

Uno de los puntos que más destacaron fue el trato que recibió el tema del abuso infantil, relacionado con la experiencia que vivió Sasha Sokol con el productor Luis de Llano cuando ella era menor de edad.

Los integrantes aclararon que no se trata de evitar que se cuenten historias incómodas, sino de cuestionar la manera en que se presentan, pues consideran que convertir el dolor de una víctima en entretenimiento puede terminar revictimizándola.

“No se trata de que las historias incómodas dejen de contarse; se trata de cuestionar cómo se cuentan”, expresaron.

En el mismo documento, los músicos reconocieron la importancia de la lucha de Sasha y recordaron que su caso llegó hasta la Suprema Corte, abriendo un camino de justicia para otras víctimas.

También agradecieron las muestras de solidaridad del público y destacaron que, más allá de la producción televisiva, lo que esperan que permanezca es el recuerdo de quien decidió alzar la voz.

Finalmente, los seis integrantes agradecieron el cariño de sus seguidores y adelantaron que en 2027 celebrarán 45 años de historia, una trayectoria que, aseguran, continúa viva gracias a las generaciones que han acompañado su música.