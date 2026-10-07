Timbiriche afirma que no autorizó uso de imagen en nueva serie

En el texto, los cantantes dicen que ninguno participó en la creación de la serie ni fue consultado sobre las historias que en ella se cuentan

Los integrantes de Timbiriche publicaron un comunicado conjunto en el que aseguran que la serie homónima que próximamente estrenará por una plataforma digital no es su historia.

Firmado por Alix, Diego, Mariana, Erik, Benny y Sasha, el mensaje está dirigido a sus fans, a los medios de comunicación y a la opinión pública, y busca dejar clara la postura del grupo "con una sola voz" ante el lanzamiento de la producción.

Integrantes afirman que no participaron ni fueron consultados

En el texto, los cantantes dicen que ninguno participó en la creación de la serie ni fue consultado sobre las historias que en ella se cuentan.

Además, afirman que no autorizaron el uso de su imagen, voz o identidad, y que hasta la fecha no han sido invitados a verla, por lo que desconocen su contenido.

Sin embargo, señalan que la producción se presenta como una historia de ficción que podría mezclar hechos reales con situaciones que nunca ocurrieron.

La agrupación subrayó que detrás de los personajes hay personas reales, incluidas sus familias y otras personas con quienes compartieron experiencias más allá de lo profesional. Si bien reconocen la libertad creativa, sostienen que existe una gran diferencia entre inspirarse en una época y construir una ficción en torno a personas reconocibles y vivas sin haberlas escuchado ni involucrado.

Timbiriche deja abierta la posibilidad de contar su historia

Tras más de cuatro décadas de trayectoria, el grupo agradeció a su público por comprender esta distinción y dejó abierta la posibilidad de narrar algún día su propia versión de los hechos. "Quizá algún día decidamos contarla", escribieron, "pero entonces será con respeto por quienes la vivimos y en nuestra propia voz"