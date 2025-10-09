Tiktokers cambian el celular por la vida rural en La Granja VIP

Entre caballos, gallinas y vaquitas, los 16 tiktokers de La Granja VIP vivieron su primer día como granjeros bajo la guía del estricto 'Tío Pepe'.

Los influencers más populares de TikTok dejaron a un lado sus celulares para ensuciarse las manos en La Granja VIP, que promete diversión, drama y mucho trabajo rural.

La aventura comenzó con la llegada de 16 creadores de contenido al enorme rancho donde pasarán 24 horas como auténticos granjeros. Apenas tuvieron tiempo de presentarse cuando una voz tronó por las bocinas: “El descanso se acabó, les espero a todos en el establo inmediatamente”, ordenó El Tío Pepe, el exigente Mayoral encargado de guiarlos.

Bajo su supervisión, los tiktokers conocieron a los primeros habitantes del lugar: una yegua, un caballo y un potrillo recién nacido de apenas dos días. Más tarde, se dirigieron al gallinero y al corral de borregos, donde aprendieron curiosidades sobre el cuidado de las aves y hasta recogieron su primer huevo —un marrón, símbolo del inicio de su jornada rural—.

La experiencia continuó con la visita a las vaquitas Holstein y un becerrito, donde El Mayoral dio una demostración de ordeña antes de repartir tareas. Así, entre risas, retos y un poco de nervios, los tiktokers comenzaron oficialmente su transformación en granjeros.

El elenco confirmado incluye a figuras como Alfredo Adame, Kim Shantal, Jawy Méndez, Sandra Itzel, Alberto del Río “El Patrón”, Lis Vega y Carolina Ross, entre otros.