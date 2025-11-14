Tigres del Norte piden a Trump un liderazgo inclusivo y abierto

Desde los Latin Grammy, los Tigres del Norte instaron al presidente de EUA a actuar con corazón para todos los estadounidenses, sin importar raza o partido

Los Tigres del Norte lanzaron un mensaje directo a Donald Trump, instándolo a “tomar otro camino más abierto para el bien de todos” los que viven en Estados Unidos.

Fue desde la alfombra roja de los Latin Grammy en Las Vegas, donde los “jefes de jefes” aseguraron que un líder debe tener “corazón para todas las razas, no nomás para los blancos”, recordando que todos los estadounidenses tienen antepasados que llegaron como migrantes.

“No se trata solo de su partido, sino de pensar en todos. Haciendo algo para los demás, aunque no voten por ti, se puede ganar el corazón del resto”, añadieron con la claridad que los ha caracterizado a lo largo de décadas.

En el mismo evento, Marco Antonio Solís reflexionó sobre el poder de la música, señalando que es “un lenguaje que nos une, que nos cura, que nos sana, que nos ayuda a reflexionar y siempre es un gran cobijo en los tiempos difíciles”.

El mensaje de estos artistas llega en un momento en que la conversación sobre migración y unidad se vuelve más urgente, recordando que la cultura y la música también pueden ser puentes entre comunidades y naciones.