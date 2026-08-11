Tiësto vuelve a México con concierto en la Arena Monterrey

El recorrido de la superestrella arrancará el viernes 23 de octubre de 2026 en la Arena Monterrey y continuará en la Arena Guadalajara el día 24

La música electrónica retumbará nuevamente en suelo mexicano. El aclamado DJ y productor neerlandés Tiësto anunció oficialmente su regreso a México como parte de un exclusivo tour que contempla dos de los recintos de espectáculos más importantes del país: la Arena Monterrey y la Arena Guadalajara.

El recorrido de la superestrella arrancará el viernes 23 de octubre de 2026 en la Arena Monterrey, escenario que recibirá a miles de fanáticos regios para una noche cargada de sus más grandes éxitos.

Tan solo un día después, el sábado 24 de octubre de 2026, el productor se trasladará a la Arena Guadalajara para dar cierre a esta doble fecha en territorio nacional.

Venta de boletos y fases

Para los asistentes interesados en asegurar su lugar, la venta de accesos se dividirá en las siguientes etapas (todas disponibles a partir de las 11:00 horas a través de los canales autorizados):

12, 13 y 14 de agosto: Preventa exclusiva para tarjetahabientes de crédito de Banco Azteca.

15 de agosto: Apertura de la venta al público general.

Se recomienda a los asistentes contar con su usuario activo en las plataformas oficiales antes del horario de inicio para evitar contratiempos.

¿Quién es Tiësto?

Hablar de Tiësto es referirse a una de las figuras fundamentales en la masificación de la música electrónica. Desde sus inicios en la década de 1990, el neerlandés transformó el género, llevándolo de los clubes subterráneos a estadios y festivales internacionales.

Entre sus hitos más memorables destaca su actuación en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, donde hizo historia al convertirse en el primer DJ en presentarse en vivo durante una ceremonia olímpica.

Asimismo, fue pionero en establecer el modelo de residencias de DJ en Las Vegas, formato que revolucionó la industria del entretenimiento nocturno a nivel mundial.

Acreditado con un premio GRAMMY, más de 40 millones de discos vendidos, ocho sencillos dentro del Billboard Hot 100 y más de 30 mil millones de reproducciones en plataformas digitales, el catálogo de Tiësto ostenta múltiples certificaciones de oro, platino y multiplatino por la RIAA, consolidándolo como una leyenda viviente de la escena dance.