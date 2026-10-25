Tiësto pone a bailar a Monterrey con una noche de electrónica

La Arena Monterrey albergó una noche llena de ritmos y espectáculos visuales que reunió a varias generaciones de fans en la Sultana del Norte.

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En una escena musical en constante cambio, Tiësto mantiene su lugar como uno de los referentes de la electrónica internacional. El DJ neerlandés regresó a Monterrey para presentarse en la Arena Monterrey, donde reunió a asistentes de distintas edades en una noche dedicada a los beats y las mezclas.

Con más de tres décadas de trayectoria, Tiësto se ha consolidado como uno de los nombres reconocidos de la música electrónica a nivel internacional, con una carrera que lo ha llevado a presentarse en escenarios de todo el mundo. Su regreso a la Sultana del Norte fue una oportunidad para que sus seguidores volvieran a disfrutar de su propuesta en vivo.

La velada comenzó con The Criminal Sounds, encargados de abrir el concierto y preparar el ambiente antes de la llegada del artista principal. Minutos antes de su aparición, el equipo técnico realizó los ajustes en la cabina del DJ, mientras crecía la expectativa entre los asistentes.

Poco después de las 10 de la noche, Tiësto apareció en el escenario y tomó el control de la música. A partir de ese momento, las mezclas y el ritmo marcaron el desarrollo de una presentación acompañada por una producción visual de gran formato.

Uno de los detalles de la noche fue la diversidad del público, con asistentes de distintas generaciones reunidos por un mismo género. Una muestra de cómo la música electrónica conserva seguidores que encuentran en sus sonidos una forma de disfrutar los conciertos y compartir la pista de baile.

Más allá de las tendencias musicales del momento, la presentación de Tiësto dejó ver que los artistas con una trayectoria consolidada siguen teniendo capacidad de convocatoria. Su regreso a Monterrey puso nuevamente a la electrónica en el centro de la actividad musical de la ciudad y permitió a sus seguidores reencontrarse con uno de los nombres más conocidos del género.