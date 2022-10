Tiene Ricardo Arjona emotivo reencuentro con los regios

El cantautor guatemalteco Ricardo Arjona se presentó ayer por la noche en la Arena Monterrey ante 12 mil asistentes

Por: Italia Herrera

octubre, 27, 2022 06:58

En casi cuatro décadas de trayectoria musical, Ricardo Arjona ha logrado ´confeccionar´ un soundtrack que es prácticamente un traje a la medida de miles de fans, y anoche en la primera de sus dos presentaciones en la Arena Monterrey, el músico logró conectar con las emociones de los 12,000 asistentes, que se dieron cita en el recinto de avenida Fundidora.

Separados por la pandemia, los regios y el guatemalteco se reunieron de nueva cuenta a tres años de la última visita del cantautor a la Sultana del Norte; con su Blanco y Negro Tour, Arjona da un repaso por las canciones contenidas en su álbumes número 15 y 16 que lanzó en 2020 y 2021; además de sus grandes éxitos.

Para el inicio del show, se proyectó un video en el que se presentó la historia de varias mujeres que narraron cómo la música de Arjona les ayudó a superar algún problema. El repertorio arrancó a ritmo de Si yo fuera, Morir por vivir y Ella.

"Monterrey, ¡ buenas noches!, pasó mucho tiempo desde que no nos vemos. Monterrey a mí me han pasado tantas cosas en esta ciudad, la mayoría buenas, que no me alcanzarían dos horas para contárselos; algún día lo escribiré", prometió.

La ausencia de Ricardo en la ciudad, tenía que ser compensada con buena música y buena charla, por eso, el cantante no desaprovechó la oportunidad de hacer un repaso de algunas cosas que lo marcaron durante la contingencia sanitaria.

"Nos encerraron, nos pusieron mascarilla, nos dejaron con celular en mano, con redes sociales y se empezó a jorobar la cosa, hoy estamos pagando los platos rotos de esos dos años de encierro", comentó.

Entre los éxitos más aplaudidos de la velada se incluyeron temas emblema de la balada latinoamericana como: Señora de las cuatro décadas, Historia de taxi, Quién diría, entre muchos más. Hoy Arjona tiene la segunda cita con los regios en la Arena Monterrey.