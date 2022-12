Ticketmaster niega duplicación de boletos para Bad Bunny

Foto: Especial

“Lo que ellos dicen es que tuvieron un problema en el sistema de registro de boletos por intermitencia en la señal a la hora de estar registrando los códigos”

Por: Carolina Maldonado

Diciembre 20, 2022, 19:20

El titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Ricardo Sheffield, informó durante la conferencia del presidente de México, que en el concierto de Bad Bunny no hubo duplicación de boletos por parte de Ticketmaster.



En el comunicado, tambien confirmó que fueron más de dos mil las personas que se vieron afectadas por no ingresar al Estadio Azteca para disfrutar del concierto el pasado 9 de diciembre.



La Profeco y Ticketmaster sostuvieron una reunión para revisar lo acontecido pues acumularon múltiples denuncias por parte de usuarios, estos alegaban boletos duplicados, cosa que la empresa negó.



El motivo que se presenta como oficial, es la una falla de interferencia en el sistema utilizado para escanear el código de barras. Esta es la razón por la que algunos pudieron ingresar al recinto, y otros no.

También se informó que el proceso del reembolso ya se encuentra activo. Ticketmaster se comprometió a realizar la devolución del 100% del costo del boleto, incluido el cobro de pago por servicio, además de un 20% de indemnización por el inconveniente.

Con información de elhorizonte.mx