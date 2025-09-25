Theo Von acusa que usaron su imagen para promover deportaciones

El video, de 31 segundos, finaliza con imágenes de agentes que esposan a migrantes y un avión que despega de una pista con la leyenda "Váyanse ahora".

El comediante estadounidense Theo Von, de ascendencia nicaragüense y cercano al presidente de EUA, Donald Trump, acusó este miércoles al Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés) de usar su imagen sin permiso en un video que promueve las deportaciones del Gobierno.

"DHS, yo no aprobé que me usaran en esto. Sé que ustedes saben mi dirección, así que manden un cheque. Y por favor bajen esto y, por favor, déjenme fuera de sus videos 'bombazos' de deportación", escribió en X el 'influencer', con 8,5 millones de seguidores en Instagram y conocido por su pódcast 'This Past Weekend'.

El video comienza con Theo Von, quien se describe a sí mismo como polaco-nicaragüense, mientras dice "Oí que te deportaron, hombre. Adiós".

Después, el DHS informa en las imágenes de la deportación de dos millones de migrantes en 250 días de la Administración Trump, incluyendo 1.6 millones de "autodeportaciones", con declaraciones del presidente en las que afirma que "ya no están viniendo" al país.

El material, de 31 segundos, finaliza con imágenes de agentes que esposan a migrantes y un avión que despega de una pista con la leyenda "Váyanse ahora".

Pero el cómico se distanció del concepto pese a haber asistido a la investidura de Trump y haber entrevistado al vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, para su pódcast.

"Cuando se trata de inmigración, mis pensamientos y corazón son mucho más matizados de lo que este video muestra. ¡Adiós!", concluyó Theo Von en su comentario en X.

Otros artistas también han criticado antes a la Administración Trump por incluir su trabajo en videos de deportaciones, como la banda Semisonic y la cantante británica Jess Glyne.

Al menos 12 horas después del reclamo de Theo Von, el video seguía disponible en la cuenta de X del DHS.