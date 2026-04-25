The Weeknd encabeza listas de récords en Spotify

Su presencia simultánea en rankings de canciones, álbumes y artistas lo posiciona como uno de los nombres más influyentes de la era digital.

El cantante canadiense The Weeknd se consolidó como una de las figuras más dominantes en la historia del streaming tras aparecer en múltiples posiciones clave dentro de los rankings históricos de Spotify.

De acuerdo con datos recientes, el artista ocupa el lugar #4 entre los más escuchados de todos los tiempos, además de posicionar dos canciones y dos álbumes dentro de los listados más reproducidos en la plataforma.

‘Blinding Lights’, la canción más escuchada en la historia

El mayor logro lo encabeza “Blinding Lights”, lanzada en 2019 como parte del álbum After Hours, que se mantiene como la canción más reproducida en la historia de Spotify, con más de 5,300 millones de streams acumulados.

El tema no solo dominó el streaming, también marcó historia en los charts, al ser considerado por Billboard como una de las canciones más exitosas del siglo XXI.

Además, el propio artista también aparece en el cuarto puesto del ranking histórico con “Starboy”, su colaboración con Daft Punk, que supera los 4,400 millones de reproducciones.

Álbumes que también dominan Spotify

El impacto de The Weeknd no se limita a sencillos. Su disco Starboy se ubica entre los álbumes más escuchados de todos los tiempos, mientras que After Hours también figura dentro del Top 5 histórico.

Ambos proyectos consolidaron su sonido entre el pop, R&B y synthwave, logrando un alcance global sostenido durante años.

Un dominio histórico en la era del streaming

Más allá de estos rankings, el canadiense ha logrado colocar más de 30 canciones por encima de los 1,000 millones de reproducciones, un récord dentro de la plataforma.

Temas como “Save Your Tears”, “The Hills” y “Die For You” también han mantenido cifras millonarias, reforzando su permanencia en las listas globales.

Su presencia simultánea en rankings de canciones, álbumes y artistas confirma el alcance global de The Weeknd en la industria musical actual, posicionándolo como uno de los nombres más influyentes de la era digital.