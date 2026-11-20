Las hermanas Villarreal ofrecieron un show sorpresa en Tacos Los Atarantados, tras ganar su primer Latin Grammy y antes de presentarse en la NFL

Lo que parecía una visita común a una taquería se convirtió en una experiencia inesperada para decenas de seguidores del rock. La agrupación regiomontana The Warning ofreció un concierto sorpresa en un establecimiento de la Zona Rosa, en la Ciudad de México, donde sus integrantes convivieron con el público y tocaron algunos de sus temas.

La presentación se realizó la noche del miércoles 18 de noviembre y fue protagonizada por las hermanas Daniela, Paulina y Alejandra Villarreal, quienes lograron reunir a sus seguidores con una convocatoria publicada apenas unas horas antes del encuentro.

¿Cómo anunció The Warning su concierto sorpresa?

La banda originaria de Monterrey utilizó sus redes sociales para invitar a sus fanáticos capitalinos a participar en una actividad especial. La publicación generó expectativa entre sus seguidores, quienes recibieron indicaciones para acudir al establecimiento ubicado en la Zona Rosa.

En cuestión de horas, decenas de personas llegaron al lugar para encontrarse con las integrantes del grupo, que cambiaron por un momento los grandes escenarios por un espacio mucho más cercano y cotidiano.

La respuesta del público sorprendió a las propias artistas. Después de la presentación, Daniela, Paulina y Alejandra compartieron un mensaje en Instagram para agradecer la asistencia y expresar su emoción por el recibimiento.

"Seguimos sin creer toda la gente que se reunió hoy en CdMx, no esperábamos todo este amor", escribieron.

También dedicaron unas palabras a quienes acudieron a la taquería: "Muchas gracias a todos por venir, nos encantó verlos y disfrutar de nuestra música juntos".

¿Qué canciones interpretaron las hermanas Villarreal?

Aunque se trató de un espectáculo breve, los asistentes pudieron escuchar en vivo algunas de las canciones de The Warning. Entre los temas que formaron parte del repertorio estuvieron "Qué Más Quieres" y "Martirio".

La agrupación también adelantó que prepara nuevas sorpresas para sus seguidores mexicanos, particularmente para quienes asistan a su próximo concierto en la capital del país.

La visita a Tacos Los Atarantados ocurrió en una semana de actividad especial para las hermanas Villarreal. El sábado 14 de noviembre, Paulina participó como invitada durante el concierto gratuito de Garbage en el Zócalo capitalino, donde compartió escenario con Shirley Manson para interpretar "I Think I'm Paranoid".

The Warning celebra su primer Latin Grammy

El encuentro con sus seguidores también tuvo como contexto uno de los logros más importantes en la trayectoria de la banda. El pasado 12 de noviembre, The Warning obtuvo su primer Latin Grammy en la categoría de Mejor Canción de Rock por "Ego".

El reconocimiento representa un nuevo impulso para Daniela, Paulina y Alejandra, quienes han desarrollado una carrera internacional desde Monterrey y se han consolidado como una de las agrupaciones mexicanas de rock con mayor proyección.

La presentación sorpresa en la taquería antecede otro compromiso importante para el grupo: su participación en el espectáculo de medio tiempo del partido entre los San Francisco 49ers y los Minnesota Vikings, programado para el domingo 22 de noviembre en el Estadio Banorte, en la Ciudad de México.