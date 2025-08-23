The Warning presenta película en la Ciudad de México

The Warning estrenó su película The Warning Live from Auditorio Nacional, en CDMX, reviviendo su concierto y logrando su sueño de tocar en el Foro Sol

El trío regiomontano The Warning de las hermanas Villarreal (Dany, Ale y Pau) presentaron su película The Warning Live from Auditorio Nacional en una premiere que reunió a decenas de seguidores en Cinépolis VIP de Plaza Miyana, Polanco.

La proyección, que revivió el concierto ofrecido en febrero pasado, se convirtió en una celebración entre fans y la banda. El setlist incluye algunos de los temas más potentes del grupo como Choke, Hell You Call a Dream, Automatic Sun, Narcisista, Sharks, Evolve y Money.

Visiblemente conmovidas, las integrantes agradecieron el respaldo de sus seguidores. Daniela Villarreal destacó que esta producción es “el pretexto perfecto para revivir lo que ocurrió en el Auditorio”, mientras que Pau subrayó la emoción de llevar al cine la magia de un concierto en la Ciudad de México.

En poco tiempo, The Warning ha pisado escenarios de talla mundial como Hellfest (Francia), Poland Rock (Polonia) y Rock Im Park (Alemania). Sin embargo, al hablar de sueños a futuro, Paulina fue clara: más que Wembley, la meta está en casa, con un Foro Sol abarrotado en la CDMX.

La película, además, marca un logro adicional: las tres hermanas se desempeñaron como productoras ejecutivas, consolidando un paso más en una carrera que no deja de crecer y demostrar que el rock sigue muy vivo.