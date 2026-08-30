The Warning hace historia con 'Kerosene' en Billboard

The Warning llegó al número 1 de Mainstream Rock Airplay con “Kerosene” y se convirtió en la primera banda mexicana y femenina en lograrlo

The Warning marcó un nuevo capítulo para la música mexicana y las bandas integradas exclusivamente por mujeres al alcanzar el primer lugar de la lista Mainstream Rock Airplay de Billboard con su canción “Kerosene”.

El trío regiomontano, formado por las hermanas Alejandra, Daniela y Paulina Villarreal, se convirtió así en la primera banda mexicana y en el primer grupo compuesto únicamente por mujeres que encabeza esta clasificación en sus 45 años de historia.

El nuevo logro llega después de varios años de crecimiento de The Warning en las listas de Billboard. La banda apareció por primera vez en Mainstream Rock Airplay en 2022 con “Money”, tema que llegó al puesto 31.

Antes de conquistar el número 1, el grupo había colocado dos canciones entre las primeras diez posiciones: “S!ck”, que alcanzó el octavo sitio en 2024, y “Hurt”, colaboración con Dead Poet Society, que llegó a esa misma posición el año pasado.

Con “Kerosene”, The Warning superó finalmente esa marca y se instaló en la cima de la clasificación.

Más presencia en las listas de rock

El impacto de la canción también se refleja en Rock & Alternative Airplay, donde avanzó del décimo al sexto lugar. Durante la semana que terminó el 27 de agosto acumuló 3.3 millones de impresiones de audiencia, un incremento de 7 por ciento respecto a la semana anterior, de acuerdo con Luminate.

El tema también ingresó por primera vez al top 10 de Hot Hard Rock Songs, lista que combina diferentes métricas. Además de su desempeño en radio, “Kerosene” registró 255 mil reproducciones digitales en Estados Unidos.

“Kerosene” forma parte de Everything's Falling, el quinto álbum de estudio de The Warning, que fue lanzado este viernes 28 de agosto.

El número 1 representa además el segundo caso en 2026 de una canción encabezada por dos o más mujeres en Mainstream Rock Airplay. En febrero, “End of You”, colaboración de Amy Lee, Poppy y Courtney LaPlante, también llegó a la cima.

Durante este año, Taylor Momsen, vocalista de The Pretty Reckless, y Mckenna Grace también han encabezado la lista con “When I Wake Up” y “Twisting the Knife”, respectivamente.