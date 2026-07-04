The Warning cancela show en Bélgica por salud de Pau Villarreal

The Warning suspendió su presentación en el Werchter Festival debido al estado de salud de su baterista, Pau Villarreal.

La banda mexicana The Warning anunció la cancelación de su presentación programada para este viernes en el Werchter Festival, en Bélgica, debido al estado de salud de su baterista, Pau Villarreal.

A través de un comunicado difundido en sus redes sociales, el grupo informó que, aunque existía la esperanza de que la músico pudiera recuperarse a tiempo para ofrecer el concierto, su condición resultó más delicada de lo esperado y deberá permanecer en reposo antes de regresar a los escenarios.

La banda lamenta la cancelación

En el mensaje dirigido a sus seguidores, The Warning expresó su pesar por no poder presentarse en el festival y agradeció el respaldo que ha recibido durante los últimos días.

"Teníamos la esperanza de que Pau estuviera lista para presentarse hoy, pero su enfermedad fue más grave de lo que esperábamos y necesita más tiempo para descansar y recuperarse antes de poder volver al escenario. Lamentablemente, tenemos que cancelar la presentación de hoy en el Werchter Festival. Lo sentimos mucho por todas las personas que planeaban vernos esta noche. Teníamos muchas ganas de regresar a Bélgica y tocar para ustedes. Gracias por todo el cariño, la paciencia y la comprensión que nos han demostrado durante los últimos días".

El comunicado fue firmado por las tres integrantes de la agrupación: Dany, Pau y Ale.

No revelan el diagnóstico

Hasta el momento, la banda no ha dado a conocer cuál es la enfermedad que afecta a Pau Villarreal ni ha proporcionado un diagnóstico específico.

La agrupación únicamente señaló que el padecimiento ha resultado más serio de lo que inicialmente esperaban, por lo que la baterista necesita continuar con su proceso de recuperación antes de retomar sus actividades.

The Warning tampoco ha informado si la situación tendrá repercusiones en las próximas fechas de su gira internacional.

Mientras tanto, los seguidores del grupo permanecen atentos a nuevas actualizaciones sobre el estado de salud de Pau Villarreal y sobre el calendario de presentaciones de la banda.