'The Walking Dead' firma acuerdo por US$500 millones

La franquicia de 'The Walking Dead' será distribuida bajo un acuerdo global de cinco años valuado en 500 millones de dólares, que incluye 371 episodios

La franquicia The Walking Dead concretó un acuerdo global de licencia valuado en 500 millones de dólares, mediante el cual sus producciones estarán disponibles a partir de 2027 durante un periodo de cinco años.

El convenio abarca la serie original y sus seis producciones derivadas, consolidando una de las operaciones comerciales más importantes para esta propiedad intelectual.

Incluye toda la saga televisiva

El contrato contempla un total de 371 episodios correspondientes a The Walking Dead, Fear the Walking Dead, The Walking Dead: Daryl Dixon, The Walking Dead: Dead City, The Walking Dead: The Ones Who Live, The Walking Dead: World Beyond y Tales of The Walking Dead.

La disponibilidad de cada una de las series dependerá del vencimiento de los acuerdos de transmisión vigentes en los distintos mercados internacionales, por lo que su llegada se realizará de forma escalonada.

Franquicia mantiene su atractivo

Lori Conkling, vicepresidenta de Licencias de Netflix, señaló que The Walking Dead continúa atrayendo nuevos seguidores después de casi 15 años, lo que demuestra la vigencia y popularidad de la franquicia a nivel internacional.

Por su parte, Kristin Dolan, directora ejecutiva de AMC Global Media, afirmó que el nuevo acuerdo permitirá que todas las series y episodios del universo de The Walking Dead sean más accesibles para los aficionados, además de fortalecer una de las franquicias más exitosas en la historia del entretenimiento.