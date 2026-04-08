The Strokes estrena canción inédita en concierto en San Francisco

La banda neoyorquina The Strokes presentó 'Going Shopping', adelanto de su próximo álbum 'Reality Awaits', que llegará este verano

La banda neoyorquina The Strokes sorprendió a sus seguidores al interpretar por primera vez en vivo su nueva canción “Going Shopping”, durante un concierto realizado en el Bill Graham Civic Auditorium, como parte de su preparación rumbo a Coachella.

El tema forma parte del próximo álbum del grupo, titulado Reality Awaits, cuyo lanzamiento está previsto para este verano y marcará su regreso discográfico tras varios años desde The New Abnormal.

🎸 THE STROKES ESTRENÓ NUEVA CANCIÓN EN VIVO 🔥



🥁 La banda se presentó en San Francisco y tocó por primera vez Going Shopping, la canción que aparece en el teaser de su nuevo disco, Reality Awaits. Algunos fans recibieron un cassette con la versión de estudio. pic.twitter.com/HczI49oIae — Pogopedia (@Pogopedia) April 7, 2026

Un estreno exclusivo y poco convencional

Previo a su debut en vivo, “Going Shopping” fue distribuida de manera limitada a través de un formato inusual: 100 cassettes numerados enviados por correo a fans que se registraron previamente en un enlace compartido por la banda.

Algunos de los afortunados lograron digitalizar la canción, lo que permitió que comenzara a circular en redes sociales y plataformas como YouTube antes de su estreno oficial en concierto.

El nuevo tema presenta un estilo más relajado y desenfadado en comparación con trabajos anteriores de la banda, lo que ha generado opiniones encontradas entre los seguidores.

Uno de los puntos más comentados ha sido el uso de autotune en la voz de Julian Casablancas, un recurso que algunos fans consideran arriesgado, mientras que otros lo ven como una evolución sonora del grupo.

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Durante el concierto en San Francisco, el guitarrista Steve Schiltz participó como sustituto de Nick Valensi, integrante habitual de la banda, lo que también llamó la atención entre los asistentes.

El show forma parte de una serie de presentaciones previas al regreso de The Strokes a Coachella, donde se presentarán por primera vez en 15 años.