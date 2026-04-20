The Strokes condenan bombardeos de EUA en Irán y Gaza

A diferencia de su show del primer fin de semana, en esta ocasión la agrupación optó por una postura más explícita mediante recursos visuales.

La presentación de la banda neoyorquina The Strokes en el festival Coachella 2026 generó atención internacional tras cerrar su show con un mensaje político proyectado en las pantallas del escenario.

Durante el segundo fin de semana del evento, el grupo liderado por Julian Casablancas incluyó un video que abordó temas relacionados con conflictos internacionales, en una decisión que contrastó con su primera actuación en el mismo festival.

¿Qué mostró el video proyectado en Coachella?

Mientras interpretaban la canción “Oblivius”, la banda presentó un montaje audiovisual que hacía referencia a intervenciones de EUA en distintos países a lo largo de la historia.

El material incluyó imágenes y menciones de episodios vinculados con cambios de régimen en naciones como Chile, Bolivia y la República Democrática del Congo, además de figuras históricas relacionadas con esos procesos.

Imágenes de conflictos actuales marcan el cierre

Hacia el final del video, se proyectaron escenas de destrucción en zonas de conflicto como Gaza e Irán, lo que reforzó el tono político del mensaje presentado por la banda.

De acuerdo con reportes, el montaje concluyó con imágenes de bombardeos y destrucción de infraestructura, en una secuencia que generó diversas reacciones entre los asistentes y en redes sociales.

Un giro respecto a su primera presentación

A diferencia de su show del primer fin de semana, donde solo hubo comentarios breves sobre temas políticos, en esta ocasión la agrupación optó por una postura más explícita mediante recursos visuales.

Este tipo de intervenciones se suma a otros momentos recientes en el festival donde artistas han utilizado el escenario para expresar posturas sobre conflictos internacionales.