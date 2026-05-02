The Rolling Stones lanzan misterioso adelanto en Instagram

En cuestión de horas, la publicación superó los 12 mil 'me gusta' y generó cientos de comentarios de fans que reaccionaron con entusiasmo al posible lanzamiento

La banda británica The Rolling Stones volvió a despertar expectativa entre sus seguidores al compartir este viernes, a través de su cuenta de Instagram —donde acumula millones de seguidores—, un breve fragmento que apunta a ser parte de un nuevo tema.

El adelanto dura apenas cuatro segundos y presenta acordes de guitarra con el estilo característico del grupo, acompañados por batería y un coro sin letra que repite un “uh-uh-uh”.

Un teaser lleno de misterio

El audio fue publicado junto a imágenes en las que aparece el icónico logo de la banda —la boca con la lengua fuera— sobre lo que parece ser un envoltorio que se abre, del cual emergen letras y números sin un orden aparente.

En cuestión de horas, la publicación superó los 12 mil ‘me gusta’ y generó cientos de comentarios de fans que reaccionaron con entusiasmo al posible lanzamiento.

Campaña enigmática desde abril

A inicios de abril, el grupo ya había dado señales de nueva música con un adelanto lanzado exclusivamente en formato vinilo y en edición limitada, cuyos ejemplares se agotaron rápidamente tras su distribución en distintos países.

En ese momento, el primer fragmento accesible al público apareció en una cuenta anónima llamada Thecockroaches2026, nombre que la banda ha utilizado anteriormente para difundir contenidos de forma indirecta.

Posteriormente, partes de ese mismo tema fueron retomadas en las redes oficiales del grupo, reforzando la expectativa entre sus seguidores.

Nuevo disco en camino

De acuerdo con medios especializados, la canción podría titularse ‘Rough and Twisted’ y formaría parte del próximo álbum ‘Foreign Tongues’, cuyo lanzamiento está previsto para el 10 de julio.

El material marcaría el disco número 25 en la trayectoria de la banda y sería el primero desde ‘Hackney Diamonds’ (2023), trabajo que fue reconocido en los premios Grammy.

Sin señales de nueva gira

Pese al próximo lanzamiento, no hay indicios de una gira en puerta. La serie de conciertos que el grupo tenía contemplada para Europa en 2026 fue cancelada, luego de que el guitarrista Keith Richards, de 82 años, señalara las dificultades para sostener el ritmo de una gira extensa en grandes escenarios.