The Rolling Stones fijan postura sobre la IA en la música

Mick Jagger y Keith Richards rechazaron el uso no autorizado de IA para imitar a la banda, aunque admitieron emplearla en un videoclip reciente

Tras el lanzamiento de su nuevo álbum Foreign Tongues, Mick Jagger y Keith Richards compartieron su visión sobre el uso de la inteligencia artificial en la industria musical. Aunque ambos rechazan que esta tecnología reproduzca el estilo de la banda sin autorización, reconocieron que recurrieron a ella de forma limitada para un reciente videoclip.

En entrevistas concedidas a Billboard, Jagger dejó claro que no está de acuerdo con el uso de inteligencia artificial para replicar la voz o el sonido característico de The Rolling Stones.

"Obviamente, no quiero que la IA me imite, ni vocal ni instrumentalmente, y la banda tampoco. No quiero que la gente publique cosas que suenen exactamente igual que The Rolling Stones; creo que eso está mal", afirmó el cantante.

Jagger señaló que no tiene objeciones a que los artistas utilicen inteligencia artificial como una herramienta creativa, siempre que el resultado sea original y refleje ideas propias, en lugar de copiar el trabajo de otros músicos.

Keith Richards apuesta por la creatividad

Keith Richards coincidió con su compañero y aseguró que prefiere escuchar propuestas originales antes que imitaciones generadas mediante inteligencia artificial.

El guitarrista consideró que la música debe seguir explorando nuevas ideas y no limitarse a reproducir estilos ya conocidos, aun cuando la tecnología sea capaz de hacerlo.

"Queremos algo nuevo. No queremos más copias y síntesis. La música es para jugar con ella", expresó.

Pese a sus reservas, los Rolling Stones utilizaron tecnología deepfake para el videoclip de In the Stars, uno de los temas incluidos en Foreign Tongues.

El video fue grabado con actores y músicos reales caracterizados con vestuario de época, mientras que la inteligencia artificial se empleó únicamente para superponer los rostros de Mick Jagger, Keith Richards y Ronnie Wood sobre los intérpretes, recreando la imagen del grupo durante la década de 1960.

Jagger explicó que el proceso requirió varios ajustes para lograr un resultado convincente, ya que algunas versiones iniciales no se parecían lo suficiente a los integrantes de la banda.

La IA como herramienta, no como sustituto

Richards describió el videoclip como su primer acercamiento a la inteligencia artificial y reconoció que le resultó curioso verse con una apariencia mucho más joven.

Sin embargo, dejó claro que considera que este tipo de tecnología funciona mejor como un recurso puntual para proyectos audiovisuales y no como una herramienta destinada a reemplazar la creatividad humana en la composición musical.

Durante la conversación, Richards también recordó que desde hace décadas mantiene una postura crítica respecto a la creciente importancia de los videoclips dentro de la industria.

El músico afirmó que, en su opinión, hubo un momento en que los videos llegaron a tener mayor protagonismo que la música misma, una tendencia que nunca terminó de convencerlo, pese a reconocer que forma parte del aspecto comercial del negocio.